Fiscal Valencia reconoce preocupación por filtraciones: "La protección de la información es un imperativo ético"

En medio de tensiones por las recientes filtraciones de investigaciones penales, la más reciente en el caso ProCultura tras la revelación de un pinchazo al teléfono de Miguel Crispi, exjefe de asesores de la Presidencia de la República, el fiscal nacional Ángel Valencia realizó la Cuenta Pública 2024 del Ministerio Público, destacando el trabajo la institución en el llamado caso Convenios. Además, entregó un directo mensaje respecto de dichas filtraciones.

En su discurso, abordó el impacto del caso Convenios y las investigaciones que siguen en curso. “Frente a esta realidad, el Ministerio Público asumió el desafío con responsabilidad y rigurosidad que el momento exigía. Comprendiendo la magnitud del caso y su impacto transversal en la sociedad chilena, se desplegó una estrategia de persecución penal”, detalló Valencia.

Entre otros, Valencia valoró por este caso se han formalizado a 45 personas implicadas, aclarando que el monto investigado a nivel nacional supera los $70 mil millones de pesos, y resaltando la presentación de dos solicitudes de desafueros contra parlamentarios.

Fue en este contexto que Valencia aprovechó de mandar un claro mensaje: “Cuando decimos que nadie está por sobre la ley, no es un eslogan, es una convicción que se traduce en acciones concretas y procesos judiciales efectivos”.

Valencia también se refirió a los recientes casos de filtraciones de investigaciones penales, informando que se están realizando 25 investigaciones administrativas para determinar cómo surgieron.

“Quiero reafirmar que para esta administración, el adecuado manejo de la información se erige como pilar fundamental para garantizar tanto la eficacia como la persecución del delito, como la debida protección de los derechos fundamentales de los individuos involucrados“, sostuvo el fiscal, recalcando que “la protección de la información no es solo una obligación legal, sino que un imperativo ético“.

Apuntó a que durante el 2024 se han tomado “múltiples medidas en el ámbito informático con el objetivo de asegurar la trazabilidad interna de los archivos que contienen información de causas penales”.

Por lo anterior, anunció nuevas medidas, como una nueva plataforma central con servicios de ciberseguridad avanzados para resguardar la seguridad y confidencialidad de la información de las distintas investigaciones.