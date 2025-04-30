Fiscalía resalta resultados del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios en Cuenta Pública 2024

Con un foco marcado en la lucha contra el crimen organizado y delitos tributarios, con presencia del Presidente Gabriel Boric y las diversas autoridades del país, la Fiscalía Nacional realizó su Cuenta Pública 2024.

En esta rendición de cuentas, se informó de una cifra de más 1 millón 750 mil víctimas ingresadas al sistema durante el 2024, de las cuáles más de un 80% correspondió a personas naturales. También, se observó un alza en delitos de distintas categorías, como en leyes especiales (aumentó más del 189%) y en delitos económicos y tributarios (aumentaron más del 37%).

“El año 2024 nos puso a prueba”, reconoció el fiscal nacional, Ángel Valencia, durante su discurso. “Detrás de cada denuncia, hay una historia. Hay alguien que fue vulnerado, que perdió más allá de lo material, su tranquilidad, su integridad, su confianza en el otro. Por eso pusimos un énfasis especial en lo más importante de todo: las víctimas”, expresó.

Entre los datos entregados, uno que evidenció lo que fue el 2024 en la contingencia nacional es la histórica cifra de 20 alcaldes formalizados por delitos de corrupción y lavado de activos.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, junto a autoridades de Gobierno, asistió a la Cuenta Pública 2025 del Ministerio Público, encabezada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. pic.twitter.com/d7j2pnhs77 — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) April 30, 2025

Los grandes desafíos

Uno de los grandes retos enfrentados por la Fiscalía durante el año pasado fue el combate contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. En esta línea, la entidad destacó que en 2024 aumentaron las formalizaciones por delitos de asociación ilícita en un 40%, mientras que la incautación de drogas sintéticas tuvo un alza del 28% en comparación con 2023.

A poco más de un año de la puesta en marcha del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Nacional, en el marco del Plan Calles sin Violencia, proyecto a cargo de la persecución de delitos de alta complejidad, se registraron mil 586 casos con un resultado de 620 formalizados y 77 condenas.

“En el análisis comparativo entre el período previo y posterior a la implementación de ECOH, los resultados son contundentes”, resaltó Valencia.

Otro de los desafíos relevados por la Fiscalía son las causas que enfrentaron por violencia intrafamiliar, con más de 182 mil casos. Se registraron también 47 femicidios consumados y 326 intentos de femicidios.

Además, el fiscal Valencia detalló con preocupación el aumento histórico de delitos sexuales ingresados, con más de 50 mil casos. La mayor alerta para la autoridad fue el hecho de que más de 39 mil de las víctimas de este tipo de delitos fueron niños, niñas y adolescentes. “Un 70% de las víctimas son personas que deberían estar protegidas y no marcadas por la violencia. Está es una realidad que no podemos ni debemos normalizar”, señaló.