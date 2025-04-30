Gobierno y CUT firman acuerdo por aumento del sueldo mínimo: subiría a $539 mil en enero de 2026

El Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) firmaron un acuerdo por un aumento del sueldo mínimo para este año y para 2026.

Tras una reunión entre la organización multisindical y las carteras de Hacienda y Trabajo, se estableció el aumento del sueldo desde los $510.626 a $529.000, a partir de este primero de mayo. Esta alza deberá ser aún discutida y votada en el Congreso.

Junto con esto, se espera también un segundo incremento desde el 1 de enero de 2026, llegando el salario mínimo a los $539.000.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que el “ingreso mínimo se incrementa desde los actuales $510.626 a $529.000 a partir del primero de mayo del 2025. Lo cual involucra un incremento del orden de 3%”.

La autoridad destacó que “este es un acuerdo que profundiza de manera importante sobre temas que se han venido desarrollando como parte de los acuerdos y negociaciones anteriores”.

Por su parte, el presidente de la CUT, David Acuña, llamó a los parlamentarios a aprobar “esta ley, una ley responsable. Es un incremento salarial que va a ayudar a muchos trabajadoras y trabajadores”.

“Si bien se podría decir que es insuficiente, que es poco, $20.000, $19.000 para los trabajadores y trabajadoras es muy importante”, recalcó.

Asimismo, el dirigente afirmó que hoy fue un día de avances: “Creemos que la negociación cubre parte de nuestras exigencias; no la totalidad de nuestras exigencias, pero sin duda hemos avanzado hoy día a paso firme y paso constante”.