José Pérez (ANEF) y sueldo vital: "Trata de cuánto requiere una familia para vivir dignamente, no para sobrevivir"

En vísperas del Día Internacional del Trabajo, Chile se enfrenta a un escenario laboral marcado por conquistas históricas y desafíos pendientes. José Pérez Debelli, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y consejero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), abordó en entrevista con la primera edición de Radioanalisis cómo reciben esta fecha emblemática.

Desde la implementación de la Ley de 40 horas hasta la polémica por un salario mínimo vital, pasando por las críticas al retraso en la negociación ramal, el dirigente sindical hizo un análisis de los últimos tres años del gobierno del Presidente Gabriel Boric, evaluando logros, deudas y las urgentes demandas que aún esperan respuesta.

En primer lugar, Pérez Debelli valoró que la actual administración instalara un “dialogo social con la contraparte”. “Es decir, hay espacios, que son conquistas sindicales, donde hemos tenido la oportunidad de llevar nuestras propuestas, tanto en la CUT como la ANEF”, destacó.

En términos legislativos, la Ley de 40 horas —aprobada en 2023— es señalada como uno de los mayores avances en materia laboral del Ejecutivo. Sin embargo, el dirigente recalcó que su aplicación en el sector público sigue pendiente: “Los funcionarios del Estado aún trabajan 44 horas. Es una desigualdad que debe corregirse”.

En cuanto a la discusión por el aumento salarial, explicó que mientras el sueldo mínimo actual se ubica en $510.636 mil pesos brutos, la CUT propone implementar un “salario vital” $970.671 mensuales, cifra calculada en base a estudios técnicos del Instituto Nacional de Estadísticas que consideran el costo real de vida.

Según los datos oficiales, un hogar promedio gasta $260 mil mensuales solo en alimentación y bebidas no alcohólicas, a lo que se suman de $80 mil a $120 mil en transporte y entre $350 mil y $450 mil en vivienda. “El sueldo vital recoge el dato duro de cuánto requiere un grupo familiar no para sobrevivir, sino que para vivir dignamente.“, afirmó, destacando la brecha entre los ingresos y las necesidades básicas.

La propuesta de la CUT ha generado un intenso debate con el empresariado. Mientras la CPC calificó la iniciativa como “irreal” y advirtió sobre posibles pérdidas de empleo, el líder sindical indicó que existe cierto “desconocimiento” de la realidad nacional de parte de “algunos empresarios”

En esa línea, el presidente de la ANEF defendió que, considerando el incrementando el el costo de la vida, “$970.671 mensuales debería ser el sueldo vital en nuestro país“.