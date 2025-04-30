Monsalve sigue en prisión preventiva: Corte de Santiago rechaza recurso de su defensa

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de amparo que la defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó para revertir la prisión preventiva que cumple desde el 20 de noviembre.

El 24 de abril pasado, la Corte Suprema revocó una resolución de la misma Corte de Apelaciones, que declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa de Monsalve para revertir la prisión preventiva que cumple en Capitán Yáber, tras ser formalizado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La causa fue vista por una sala distinta a la que rechazó el amparo por estimar que dicho recurso no era la vía idónea para cuestionar la prisión preventiva de quien está formalizado y es investigado tras la denuncia de violación y abuso sexual presentada por una exfuncionaria.

El 9 de abril pasado, la Corte de Apelaciones consideró inadmisible el recurso y resolvió que los procedimientos debían seguir su curso en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se llevan a cabo los procesos judiciales pertinentes.

En ese mismo tribunal, el pasado 2 de abril se realizó la revisión de las medidas cautelares de Monsalve, en la que la jueza Carla Cappello determinó que el exsubsecretario debía permanecer en prisión preventiva, decisión que la defensa ahora busca impugnar.

Según el abogado de Monsalve, Víctor Providel, la resolución que decretó la prisión preventiva vulnera garantías constitucionales, ya que carece de una fundamentación clara, detallada y coherente, además de considerar que la medida es desproporcionada.

De esta manera, se busca reemplazar la prisión preventiva por otras cautelares menos gravosas como el arresto domiciliario total o parcial, prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.