Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 15 de febrero de 2026


"Nadie está por sobre la ley": Presidente Boric baja perfil a petición de fiscal para interferir su teléfono

El Mandatario destacó que las "instituciones tienen que hacer su trabajo y tienen que hacerlo bien". Además, enfatizó que tanto el, como todo el gobierno, tienen "toda la disposición para colaborar con la justicia".

Nacional

En medio de las tensiones entre el Gobierno y el Ministerio Público apropósito del fallido intento de intervención del teléfono del Presidente Gabriel Boric, el Mandatario reiteró su convicción respecto al funcionamiento de la justicia.

En el marco de la Cuenta Publica 2024 de la Fiscalía Nacional, el Presidente Boric se tomó un momento para entregar una declaración a la prensa en la que declaró que “las instituciones tienen que hacer su trabajo”.

“No solo tienen que hacer su trabajo, tienen que hacerlo bien. Y cuando eso sucede, es natural que a veces se generen tensiones entre las instituciones. Cuando se generan tensiones en las instituciones, siempre hay que volver a los principios de justicia”, destacó.

En la misma línea, el Mandatario sostuvo que tiene “una profunda convicción en que hay que dejar que las instituciones funcionen y que nadie nadie en Chile está por sobre la ley”.

“Confío en la institucionalidad chilena y yo personalmente, y todo el gobierno, y es la instrucción que yo he dado, va a tener toda la disposición para colaborar con la justicia y con toda la ley”, aseveró.

