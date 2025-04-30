Oficialismo inscribe primarias destacando el "desorden" en la derecha y dejando puertas abiertas a la DC

Este miércoles el oficialismo dio el vamos a la carrera presidencial, siendo el único sector que disputará primarias el próximo 29 de junio. Cuatro finalmente serán los candidatos y candidatas que se enfrentarán, Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA), Jaime Mulet (FRVS) y Carolina Tohá como candidata de todo el Socialismo Democrático. Esto, luego de que el PS, a contrarreloj, le entregara su respaldo, dejando en el camino a la senadora Paulina Vodanovic.

Así, los cuatro cartas presidenciales se reunieron en la sede del Frente Amplio y salieron pasadas las 10 de la mañana, en una caótica caminata, para inscribir sus nombres en el Servicio Electoral (Servel) bajo el pacto “Unidad por Chile“. Ahora, quién ocupará el numero 1 en la próxima papeleta será Gonzalo Winter, seguido de Jeannette Jara, Carolina Tohá y, en cuarto lugar, Jaime Mulet.

En el discurso posterior, frente a decenas de militantes, todas las y los candidatos firmaron un documento donde se comprometieron a enfrentar el próximo ciclo político de manera unida y “evitar una regresión conservadora en Chile“. Asegurando, de paso, el respaldo de todos los candidatos hacia el nombre que gane estos comicios.

Winter, quién primero tomó la palabra, destacó que: “Aquí van a encontrar una primaria que convertirá los dolores de Chile, las urgencias de Chile, en propuestas concretas que, con carácter y con liderazgo, transformaremos en sueños que se hagan realidad. Al frente lo que van a encontrar es desorden, es incapacidad, no pueden hacer un acto como este, no son capaces de organizar un desayuno en conjunto, no tienen proyecto país. Por eso, tienen que hacer propuestas demagógicas como hacer un video planteando una cárcel en donde ya se sabe que se va a construir una cárcel”.

El llamado a la Democracia Cristiana

El gran ausente de esta puesta en escena fue la Democracia Cristiana. Hasta último minuto existieron llamados desde la alianza oficialista para que se sumarán a primarias, sin embargo, la falange mantuvo su resistencia en torno a apoyar unos comicios que den por ganador a un carta del Partido Comunista.

Paulina Vodanovic lamentó que “hoy nos falta un partido hermano que es la Democracia Cristiana. Yo lo lamento, se autoaislaron porque hubo una convocatoria aquí a construir esas bases generales (…). La Democracia Cristiana debió estar hoy día también aquí suscribiendo este pacto para que hubiera habido una amplitud mayor, porque sin la Democracia Cristiana tampoco podemos ganarle a la derecha“.

En un tono similar, Jeannette Jara insistió en que sería una “muy buena señal” que la falange se sumara a la candidatura que termine triunfando el próximo 29 de junio y descartó que el PC tenga algún tipo de responsabilidad. “Siempre hemos estado promoviendo la más amplia unidad”, señaló.

Al respecto, Carolina Tohá proyectó: “No nos vamos a conformar con las fuerzas que estamos inscritas en la primaria, vamos a ir más allá después de que ese proceso termine”.

Sobre este debate, en conversación con CNN Chile, el líder y presidenciable de la DC, Alberto Undurraga, indicó que “la DC sola no puede, pero sin la DC no se puede. El camino propio nosotros lo tenemos descartado (…) en el segundo tiempo vamos a resolver en función de quién gane las primarias”.

“Dentro de nuestras propuestas buscamos converger con el Socialismo Democrático, pero no nos anticipemos”, afirmó.

Se configuran así las primarias oficialistas. Ya en las próximas semanas se comenzarán a desplegar territorialmente de cara a los próximos comicios del 29 de junio donde se elegirá a quien será el representante del sector oficialista.