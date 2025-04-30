Santiago se llena de atletismo este fin de semana en el Estadio Nacional

El Estadio Atlético Mario Recordón será el escenario de dos eventos internacionales de atletismo que reunirán a los mejores exponentes de Sudamérica y Chile. El Grand Prix Sudamericano Orlando Guaita y el World Athletics Continental Tour – Bronze se celebrarán en mayo, ofreciendo una oportunidad única para que los amantes del deporte vivan la emoción del atletismo de alto rendimiento.

Grand Prix Sudamericano Orlando Guaita

Viernes 02 de mayo | 17:00 hrs. (GMT-04:00)

El Orlando Guaita es uno de los torneos más emblemáticos de Sudamérica, en honor al destacado atleta y entrenador chileno Orlando Guaita. Este torneo, que lleva su nombre, ha sido durante años un evento clave para los atletas de la región, donde se baten récords y se logran grandes gestas deportivas. En esta edición del Grand Prix Sudamericano Orlando Guaita, los mejores talentos nacionales e internacionales se reunirán para dejar su huella en una jornada llena de emoción.

World Athletics Continental Tour – Bronze

Domingo 04 de mayo | 10:00 hrs. (GMT-04:00)

El World Athletics Continental Tour – Bronze es parte de una serie global de eventos avalados por World Athletics, que reúne a los mejores atletas del mundo. Este tour mundial tiene como objetivo promover el atletismo de alta calidad, brindando a los atletas la oportunidad de competir en un nivel internacional mientras buscan puntos para clasificar a eventos globales de renombre.

Ambos eventos prometen ser un espectáculo sin igual, con una jornada llena de velocidad, emoción y adrenalina para toda la familia.

Entradas Disponibles en Ticketplus

Las entradas para ambos eventos ya están disponibles para su compra a través de [ticketplus.cl]. Los asistentes podrán vivir la experiencia en vivo y apoyar a nuestros atletas, en una de las mejores instalaciones deportivas del país.

Ubicación

Estadio Atlético Mario Recordón

Avenida Pedro de Valdivia, Ñuñoa, Chile