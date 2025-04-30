“Un apoyo fundamental”: Carolina Tohá recibe finalmente el respaldo socialista

Carolina Tohá agradeció anoche personalmente la nominación oficial del Partido Socialista como su candidata a las primarias presidenciales del oficialismo. La timonel del PS, Paulina Vodanovic, leyó la resolución final del comité central que ratificó a Tohá, quien llegó a la sede del partido en calle París en el centro de la capital.

“¿Cómo les puedo decir lo emocionante que es este momento? Hemos estado en muchas situaciones en los últimos días, en que se hacen preguntas, se hacen especulaciones. La verdad es que los que estamos hoy día aquí de pie tenemos una historia en común que es más profunda, tiene más peso que cualquier vicisitud que la vida política pueda provocar”, dijo.

“Para mí llegar hasta aquí hoy, ad portas de la inscripción de las primarias el día de mañana (hoy), representa un encuentro con una historia de la que me siento parte, con la que he vivido toda la vida. Mi familia es parte de la familia socialista, crecí ahí, me sentí parte de esas ideas y debuté en la política en ese mundo”, añadió.

“Siempre he sentido que ese es el mundo del que soy parte y el que le propongo a Chile. El mundo de las ideas que han movido la historia de los 92 años del Partido Socialista, 92 años que son de lucha social, de compromiso democrático, que son 92 años de muchos tropiezos en la historia, de los cuales siempre se ha salido adelante por convicción en valores profundos, pero también por una gran resiliencia que no consiste solo en aguantar, consiste en aprender de las caídas, consiste en buscar en los momentos de dolor la esperanza que siempre está ahí, para no quedarnos inundados en la pena, no quedarnos sometidos por la rabia”, agregó.

También dijo que “esa es la historia del Partido Socialista y en esa historia hoy hay un presente de nuestro país que reclama que el socialismo democrático levante una voz, proponga liderazgo, proponga un camino hacia adelante, congregue a una mayoría progresista y de centroizquierda”.

“Yo me siento muy honrada, muy agradecida de que el Partido Socialista se sume a este camino que estamos haciendo. Es un apoyo fundamental para lo que viene, para la primaria ciertamente, pero sobre todo para la presidencia”, concluyó.