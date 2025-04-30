"Unidad por Chile": oficialismo inscribe pacto para las primarias presidenciales

Los cuatro candidatos del oficialismo –Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Jaime Mulet (FRVS) y Gonzalo Winter (FA)– acudieron ante el Servicio Electoral (Servel) para oficializar su participación en las primarias presidenciales bajo el pacto “Unidad para Chile”.

Tras la inscripción, los partido políticos del sector emitieron una declaración publica en la que aseguraron: “Quienes concurrimos a esta primaria ponemos por delante un proyecto de avance social alineado con los intereses de Chile y sus regiones“.

“Somos las fuerzas políticas que hemos luchado por la democracia y la justicia social; y nos proponemos evitar una regresión conservadora en Chile”, aseveraron.

En la misiva, el Frente Amplio, Partido Por la Democracia, Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Partido Radical, Partido Liberal, Partido Socialista y Acción Humanista, destacaron que: “Nuestra diversidad es nuestra fortaleza. Juntos, buscamos fortalecer la democracia construyendo así un país más seguro, próspero, igualitario y ambientalmente respetuoso, que avance en derechos para las y los trabajadores y que entienda la seguridad como condición habilitante para el ejercicio de derechos”.

“Somos capaces de destacar nuestros puntos de acuerdo y también de debatir, de cara a la ciudadanía, acerca de nuestras diferencias”, señalaron.

Asimismo, afirmaron estar “convencidos que enfrentar el siguiente ciclo político de manera unitaria nos permitirá ofrecer un camino para que los chilenos y chilenas vivan mejor. Ante la amenaza de una derecha que ofrece menos derechos y libertades, además de la nula capacidad de dar gobernabilidad, las primarias del progresismo representan una oportunidad para construir un proyecto unitario y un liderazgo legitimado capaz de convocar a la ciudadania para hacer un Chile mejor”.

Para el oficialismo, “este proceso nos permite fortalecer nuestro diálogo con la sociedad para así encarnar una respuesta a sus anhelos y necesidades. De esta forma saldremos fortalecidos del proceso y trabajaremos unidos para ganar la Presidencia de la República”.

Con las candidaturas ya oficializadas, el cronograma electoral se encamina hacia el 29 de junio, día en que tendrán lugar las elecciones primarias para definir los aspirantes presidenciales y legislativos.

Más adelante, la ciudadanía acudirá a las urnas para las elecciones generales del 16 de noviembre y, en caso de requerirse, se llevará a cabo una segunda vuelta presidencial el 14 de diciembre.