Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 16 de febrero de 2026


Disturbios y enfrentamientos empañan pacífica movilización por el Día del Trabajador en Santiago

Metro cerro temporalmente las estaciones República, Estación Central y Unión Latinoamericana, pero a las 13:05 horas se restableció el funcionamiento de toda la red. El acto conmemorativo de la CUT se desarrollo sin mayores inconvenientes.

Nacional

Pese a que el Día Internacional del Trabajador fue conmemorado con múltiples actividades en distintas ciudades del país, en Santiago la jornada se vio empañada por enfrentamientos en el sector de la Alameda, específicamente entre las calles Bascuñán Guerrero y República, donde grupos de encapuchados protagonizaron disturbios.

Los incidentes incluyeron el lanzamiento de fuegos artificiales, artefactos incendiarios y objetos contundentes contra Carabineros, además de la quema de un vehículo particular y daños a infraestructura urbana, como señalética pública.

Debido a la violencia registrada, Metro de Santiago suspendió temporalmente el acceso a las estaciones República, Estación Central y Unión Latinoamericana. Hacia las 12:30 horas de este jueves, solo la Estación Central seguía cerrada, mientras que a las 13:05 horas se restableció el funcionamiento de toda la red.

En paralelo a estos hechos, la marcha oficial convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), desarrollada más cerca del sector del Metro Universidad Católica, transcurrió sin mayores inconvenientes.

El acto conmemorativo incluyó presentaciones musicales y la participación de figuras políticas como Carolina Tohá, Jeannette Jara y Gonzalo Winter, entre otros candidatos presidenciales.

