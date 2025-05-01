El precio de la coherencia política: Comisión para la Paz logra acuerdo pero le cuesta la militancia a la senadora Aravena

La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, iniciada en junio de 2023 con el fin de buscar una solución al conflicto mapuche, informó anoche que llegó a acuerdo de mayoría en el informe que deberá entregar al Gobierno.

El plazo para llegar a acuerdo expiró a las 23:59 horas del viernes, pero la discusión se prolongó por una hora más, tras lo cual la comisión publicó un comunicado en que indicó que “terminó su mandato, expresado a través del decreto N°14 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del año 2023”.

“La propuesta elaborada por los comisionados, representantes de diversos sectores políticos y sociales, si bien no logró la unanimidad, alcanzó el respaldo y un amplio consenso de siete de los ocho participantes“, añadió.

“Este acuerdo transversal representa un hito histórico en la búsqueda de un camino de paz y entendimiento para las regiones del sur de Chile. Los resultados de este trabajo se presentarán prontamente al Presidente de la República”, concluyó.

Según se informó, el acuerdo fue aprobado por el senador DC Francisco Huenchumilla, presidente de la instancia; el exministro Alfredo Moreno, vicepresidente; la diputada Emilia Nuyado (PS); el exalcalde de Tirúa, Adolfo Millabur; la encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío, Gloria Callupe; el jefe de gabinete del Gobernador de La Araucanía, Juan Pablo Lepín; el comisionado presidencial para la Paz y el Entendimiento, Víctor Ramos, y la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, quien renunció al Partido Republicano tras denunciar presiones para votar en contra del acuerdo.

En contra votó el presidente de la Asociación de Agricultores Victoria Malleco A.G, Sebastián Naveillán.

Los temas centrales abordados por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, fueron los siguientes:

Tierra y Territorios.

Justicia y Reconocimiento.

Reparación Integral a todas las víctimas.

Desarrollo Territorial.

Institucionalidad.

Proceso de relacionamiento y diálogo.

En sus sesiones y reuniones, entrevistas y conversatorios participaron más de 5 mil 165 personas, en 55 sesiones oficiales y 146 audiencias, 11 diálogos interculturales, 58 encuentros autoconvocados en 31 comunas de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, además de 177 encuentros territoriales y también mediante participación digital.

Renuncia de Carmen Gloria Aravena

La senadora Carmen Gloria Aravena renunció al Partido Republicano luego del debate generado sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento. La decisión de la parlamentaria se confirmó luego de que la colectividad insistiera en no apoyar el proceso.

Aravena, cuya región es una de las más vulnerables ante este escenario de conflicto, justificó su decisión como un acto de coherencia ética y política ante las presiones internas que enfrentó por parte de su partido.