Empleo, productividad y cuidado infantil: las prioridades en materia laboral de Matthei

En el marco del Día Internacional del Trabajador, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, delineó algunas de sus prioridades en materia laboral, apuntando a la productividad, el empleo formal y la ampliación de la cobertura en salas cuna como pilares fundamentales de su propuesta.

Desde una actividad conmemorativa liderada por el Presidente Gabriel Boric en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), en la que también participaron representantes gremiales y la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, Matthei abordó los desafíos estructurales del mundo del trabajo.

Uno de los puntos que más enfatizó fue la necesidad de crear condiciones reales para que más mujeres puedan integrarse al mercado laboral. “Hay muchas mujeres que no pueden trabajar porque no tienen dónde dejar a sus hijos”, afirmó, destacando la urgencia de avanzar en una red de salas cuna más amplia y accesible.

Respecto al debate en torno al salario mínimo, Matthei evitó fijar una cifra específica, pero entregó una señal clara sobre su enfoque: “Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de que el trabajador sea cada vez más productivo, porque de otra manera se genera una alta cesantía. Hay que ir negociando paso a paso”.

En ese sentido, sostuvo que sin crecimiento económico ni inversión sostenida, los aumentos de sueldo podrían quedar fuera del alcance de muchos trabajadores, sobre todo de quienes hoy están fuera del empleo formal.

“La economía no está creciendo, la inversión es escasa y el salario mínimo lo reciben quienes tienen un empleo formal, pero hay muchas personas fuera de ese sistema”, agregó, apuntando a la necesidad de enfrentar la informalidad, que calificó como “muy alta y preocupante”.

Así, Matthei también evocó su experiencia como ministra del Trabajo, recordando que durante su gestión “se crearon un millón de empleos”. Desde esa experiencia, planteó que la prioridad actual debe ser reactivar la generación de empleo y facilitar el acceso de mujeres y jóvenes al mercado laboral formal.