"Himno": el documental sobre la canción "El pueblo únido jamas será vencido" llega al streaming

Gracias a la distribución de Miradoc, el largometraje -dirigido por Martín Farías y producido por Eileen Karmy (Palimpsesto Producciones)- estará disponible para su arriendo internacional en vimeo.

Tras ser reconocido como el Mejor Documental Chileno de 2024 tanto en el Festival de Cine de Rengo como en CityLab Global, y obtener una mención honorífica en el reciente Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente de la Ciudad de México, Miradoc estrena de manera digital “Himno,

El largometraje “Himno”, dirigido por Martín Farías y producido por Eileen Karmy (Palimpsesto Producciones), detalla el viaje musical de la canción “El pueblo unido jamás será vencido” de Sergio Ortega y Quilapayún, que ha sido reconocida e interpretada en diversas latitudes del planeta.

Por medio de múltiples testimonios, diversas interpretaciones musicales y material de archivo inédito, el montaje expone el poder convocante de la canción y la manera en que se ha transformado en un emblema de diversas luchas sociales en países como Chile, Portugal, Francia, Alemania, Finlandia y Japón. Traducida a más de 25 idiomas y con más de 130 versiones grabadas por artistas de todo el mundo, es lo que destaca en datos esta investigación.

Gracias a la distribución digital de Miradoc, “Himno” está disponible para su arriendo a través del sitio web vimeo.com/ondemand/himno desde el jueves 1 de mayo. Cabe destacar que el largometraje cuenta con subtítulos en inglés, alemán, francés y portugués, con disponibilidad de arriendo internacional.

