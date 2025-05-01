"Himno": el documental sobre la canción "El pueblo únido jamas será vencido" llega al streaming

Tras ser reconocido como el Mejor Documental Chileno de 2024 tanto en el Festival de Cine de Rengo como en CityLab Global, y obtener una mención honorífica en el reciente Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente de la Ciudad de México, Miradoc estrena de manera digital “Himno“,

El largometraje “Himno”, dirigido por Martín Farías y producido por Eileen Karmy (Palimpsesto Producciones), detalla el viaje musical de la canción “El pueblo unido jamás será vencido” de Sergio Ortega y Quilapayún, que ha sido reconocida e interpretada en diversas latitudes del planeta.

Por medio de múltiples testimonios, diversas interpretaciones musicales y material de archivo inédito, el montaje expone el poder convocante de la canción y la manera en que se ha transformado en un emblema de diversas luchas sociales en países como Chile, Portugal, Francia, Alemania, Finlandia y Japón. Traducida a más de 25 idiomas y con más de 130 versiones grabadas por artistas de todo el mundo, es lo que destaca en datos esta investigación.

Gracias a la distribución digital de Miradoc, “Himno” está disponible para su arriendo a través del sitio web vimeo.com/ondemand/himno desde el jueves 1 de mayo. Cabe destacar que el largometraje cuenta con subtítulos en inglés, alemán, francés y portugués, con disponibilidad de arriendo internacional.