Marcha del Día de los Trabajadores: conoce los cortes viales en el centro de Santiago

Este jueves se desarrollará la tradicional movilización en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, actividad que concentrará su recorrido en el sector céntrico de la capital.

Cambios en la circulación

Las autoridades de transporte anunciaron restricciones vehiculares en el eje de la Alameda, específicamente en la calzada norte entre Namur y Avenida Víctor Jara (antiguamente Ecuador). Los cortes regirán desde las 07:00 hasta las 16:00 horas, afectando tanto a vehículos particulares como al transporte público.

Desvíos implementados

Buses RED con dirección oriente : tomarán Toro Mazote hacia el sur.

Buses con rumbo poniente : circularán por Eliodoro Yáñez.

Vehículos particulares hacia oriente : usarán Avenida Padre Hurtado.

Vehículos con destino poniente: desviarán por Avenida Salvador.

La recomendación a los conductores es planificar sus trayectos con anticipación y considerar rutas alternativas para evitar congestiones. La plataforma TransporteInforma mantendrá actualizada la información sobre el estado de las vías afectadas.

Revisa el mapa de los desvíos