Movilizaciones y propuestas en materia laboral de candidatos presidenciales marcan jornada del Día del Trabajador

El Día Internacional del Trabajador en Chile se conmemoró con masivas movilizaciones a lo largo del país, siendo la marcha central en Santiago un punto de encuentro para diversas organizaciones sindicales y sociales. La jornada estuvo marcada por la conmemoración de las luchas históricas de la clase trabajadora y la presentación de propuestas laborales por parte de candidatos presidenciales tanto del oficialismo como de la oposición.

Balance de la movilización: unidad, incidentes aislados y reclamos

La marcha principal, convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), congregó a miles de personas y diversos conjuntos gremiales que recorrieron la Alameda desde el frontis de la organización -en Metro La Moneda- hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La multitud avanzó hacia el escenario instalado en inmediaciones del GAM, donde el presidente de la multisindical, David Acuña, alzó su voz con un discurso emotivo, recordando la larga trayectoria de la lucha obrera y emplazando directamente a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Sus palabras resonaron entre los asistentes al sentenciar: “Quiero aprovechar de decir algo, y que se escuche fuerte y claro que, como las muertes de los trabajadores y trabajadoras de la Pampa chilena, las muertes de los chilenos y chilenas en dictadura militar eran totalmente evitables. Señora Matthei, se lo digo, lo decimos con rabia, eran totalmente evitables. Nos vamos a olvidar a nuestros mártires que dieron su vida para defender nuestros derechos”.

El encuentro también sirvió como plataforma para que diversos candidatos presidenciales, incluyendo a Carolina Tohá, Jeannette Jara y Gonzalo Winter, quienes mostraran su apoyo a las demandas de los trabajadores y presentaran sus propias visiones en relación al mundo laboral en Chile.

En tanto, en otro sector de la Avenida Alameda Libertador Bernardo O’Higgins –entre Avenida Brasil y Matucana–, se llevó acabo la marcha de la Central Clasista de Trabajadores, la que avanzó de forma ordenada y pacífica llegando hasta Matucana con Alameda en plena Estación Central, donde se dispuso un escenario para conmemorar el 1 de mayo, pero la atmósfera se vio alterada por la acción de grupos aislados de encapuchados que, desmarcándose del grueso de los manifestantes, protagonizaron desmanes en paralelo al avance de la multitud .

Los incidentes, que incluyeron el lanzamiento de objetos contundentes y la quema de un vehículo, requirieron la intervención de Carabineros, principalmente a través del uso de gases lacrimógenos. Los disturbios obligaron al cierre temporal de algunas estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago, afectando la movilidad de los ciudadanos. Posteriormente, las autoridades informaron la detención de al menos diez personas en el contexto de estos incidentes.

Desde el salario mínimo hasta la conciliación familiar: las cartas en materia laboral de los aspirantes a La Moneda

El debate sobre el mercado laboral chileno se intensificó durante la jornada del 1 mayo, con diversas propuestas presentadas por los candidatos presidenciales, quienes delinearon sus visiones para el mundo del trabajo.

Jeannette Jara, del Partido Comunista, centró su propuesta en la necesidad de alcanzar un salario mínimo de $750.000, concibiéndolo como un paso fundamental hacia un “salario para vivir” que garantice la cobertura de las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Además, planteó la implementación de un plan de apoyo específico para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) para facilitar la adaptación a este aumento salarial.

En contraste, Evelyn Matthei, de Chile Vamos, adoptó una postura más cautelosa respecto a incrementos significativos del sueldo mínimo, abogando por negociaciones graduales y advirtiendo sobre los posibles efectos negativos en el empleo si no se considera el contexto económico del país.

La candidata puso énfasis en la importancia de aumentar la productividad de los trabajadores como un factor clave para mejorar sus ingresos a largo plazo, y señaló la necesidad de generar más empleos formales para combatir la alta tasa de informalidad laboral existente.

Por su parte, Carolina Tohá, candidata del Partido por la Democracia, hizo un llamado a la protección y consolidación de los avances laborales ya alcanzados en Chile, incluyendo la reciente reforma previsional.

La exministra subrayó la importancia de evitar retrocesos en estas materias y se mostró partidaria de seguir impulsando mejoras salariales, con especial atención en la reducción de la brecha de género. Tohá se refirió al acuerdo sobre el aumento gradual del sueldo mínimo como una muestra de que, a través del diálogo, se pueden lograr mejoras significativas para los trabajadores con menores ingresos, vislumbrando la posibilidad de alcanzar un salario mínimo de un millón de pesos en el futuro de manera gradual y responsable.

Gonzalo Winter, del Frente Amplio, presentó una visión integral para el futuro del trabajo, proponiendo la creación de una Agencia Nacional de Empleo con el objetivo de coordinar y fortalecer las políticas de empleo en el país.

Asimismo, planteó una reforma profunda al sistema de capacitaciones, buscando alinear la formación de los trabajadores con las demandas de los empleos del futuro. Winter también reafirmó su compromiso con el diálogo constante con la Central Unitaria de Trabajadores en la definición de políticas laborales, incluyendo el salario mínimo y reiteró su apoyo a la negociación ramal como un mecanismo para fortalecer los derechos colectivos de los trabajadores.

En tanto, Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, enfocó su propuesta en la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la implementación del posnatal para padres, y la promoción de la flexibilidad laboral para facilitar la conciliación entre el ámbito laboral y familiar.

Muñoz destacó la relevancia de apoyar el emprendimiento y desarrollar programas para reducir la informalidad laboral.

La conmemoración del 1 de mayo en Chile fue un espacio para la expresión de las demandas de los trabajadores y trabajadoras, además de la presentación de visiones contrastantes sobre el futuro del mercado laboral del país, marcando un debate que será crucial en el panorama presidencial.