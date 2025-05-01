Presidente Boric: "La fractura del 2019 permanece en nuestra sociedad"

Desde el Hospital del Trabajador de la ACHS, el Presidente Gabriel Boric encabezó este jueves la ceremonia oficial por el 1 de mayo, donde destacó la trasversalidad del acto que contó con la presencia de las candidatas a La Moneda, Jeannette Jara (PC) y Evelyn Matthei (UDI), en su calidad de exministras del Trabajo.

“Cuando veo este acto ecuménico, por decirlo de alguna manera, me pregunto dónde más nos podríamos encontrar con Giorgio Boccardo (titular del Trabajo), con David Acuña (presidente de la CUT), con Jeannette Jara, con Evelyn Matthei, con todos los presentes que pensamos distinto, con Susana Jiménez (timonel de la CPC), con los exministros de diferentes signos políticos, con dirigentes sindicales, y eso es bonito, ese es el Chile que nos gusta“, expresó el Mandatario.

Con el mismo espíritu, el Jefe de Estado valoró los avances de la agenda laboral de su administración, destacando que los derechos en esta materia son fruto del esfuerzo acumulado de distintos gobiernos.

“Hemos avanzado en hartas cosas durante nuestro gobierno, creo que es bueno decirlo y estar orgulloso de ello, en tres años han habido avances importantes. Logramos una reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales en concurso con el Congreso, donde se logró una gran transversalidad”, señaló.

En relación a la relación del Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) afirmó que: “No recuerdo un periodo de cuatro años en donde ingresáramos cuatro veces al Parlamento con acuerdos entre Gobierno y CUT. Eso es tremendamente virtuoso, porque hemos tenido diferencias en esta negociación, no estuvo fácil llegar a acuerdo pero todos pusimos el interés de Chile por delante y se cedió con respecto a las pretensiones iniciales y hoy logramos subir el sueldo mínimo a más de los 500 mil pesos, también dialogando con trabajadores, empleadores y con las pymes”.

“Transversalidad para lograr avanzar y para qué decir, después de más de 10 años sin lograr ponernos de acuerdo, la reforma de pensiones también con una gran transversalidad. Esto no es una agenda a matacaballo del Gobierno, además sin mayoría parlamentaria, no podríamos hacerlo sino dialogando“, enfatizó.

Por otro lado, el Presidente Boric se refirió al legado del estallido social de 2019 e indicó que las divisiones sociales que emergieron durante ese período persisten en la actualidad, por lo que llamó a implementar medidas concretas para reconstruir el tejido social y fortalecer la unidad nacional.

“Podemos construir un país más justo y un país más cohesionado socialmente. Un país más cohesionado socialmente es un país con muchas más posibilidades de crecer. Lo que vivimos el 2019 habla de una fractura que, en cierto sentido, permanece en nuestra sociedad. No podemos olvidar eso”, señaló.

En tanto, el Mandatario defendió el sentido de la agenda social del Ejecutivo y subrayó que las reformas de su administración no buscan cumplir metas gubernamentales, así como tampoco obedecen a decisiones unilaterales, sino que son resultado de un proceso de diálogo que valora los aportes históricos de diversas corrientes políticas, que tienen el objetivo de avanzar a una sociedad que “se desarrolle de manera más justa”.