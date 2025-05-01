Todos debemos denunciar la corrupción en la Contraloría

El 28/04/2025 se llevó a cabo en la Contralora General de la República un encuentro de alcaldes y la contralora Dorothy Pérez fue una de las expositoras invitadas, ocasión en donde aludió al rol de su institución en el sector de las municipalidades. Según la página web del ente fiscalizador, la exposición de su titular se enmarcó en la jornada AM del encuentro del 24 de abril pasado.

La contralora, como persona pública comprometida con los superiores valores de la democracia, no utilizó eufemismos al expresar sus opiniones, destacando que “todos los años encontramos lo mismo”, agregando que “tenemos que cambiar, porque de lo contrario, la ciudadanía sigue con su percepción y su desconfianza”, dando a conocer además el resultado de la Encuesta Nacional “¿Qué piensas de la corrupción en Chile?”, realizada el año pasado, en que el 91,5% de los consultados señaló que el sector municipal es el más vulnerable a la corrupción y por ello instó a los alcaldes asistentes en orden a que destinen más funcionarios para que efectúen auditorías internas y así evitar males mayores.

Pues bien, en nuestra calidad de “cliente frecuente” de la Contraloría, le hacemos un necesario llamado al sector empresarial e incluso a todos los funcionarios de la administración del Estado para que, sin temor a represalias, denuncien en dicho ente fiscalizador todas las malas prácticas que conozcan, pues solo así el sistema económico de libre mercado podrá funcionar correctamente.

Nuestras primeras denuncias en la Contraloría se realizaron en el período en que ejercía el cargo don Arturo Aylwin (QEPD), continuando hasta estos días y así fue como, por distintos casos, unos muy graves y otros no tanto, hemos conocido personalmente a todos aquellos abogados que lo sucedieron. La fundación Defendamos la Ciudad se organizó bajo el alero del arquitecto Enrique Siefer y de la abogada Sara Navas y quienes deseen conocer el rol que voluntariamente hemos asumido para combatir las malas prácticas, pueden leer el libro “Hacer Ciudad” editado por Patricio Tupper.

Las reiterativas denuncias las efectuamos no solo en la Contraloría, sino también en menor medida, en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en los tribunales de justicia, en los distintos ministerios relacionados con los sectores económicos de Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Agricultura, Transporte y otros. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la experiencia nos indica que solo la Contraloría, aunque a veces se demora más de la cuenta, es la única que analiza en profundidad y resuelve las fundadas acusaciones que le formulamos.

No nos gusta que actualmente, unos cuantos inversionistas, que se consideran intocables, suponen que las reglas del juego legal no se aplican para sus propios negocios y por ello cometen diversos tipos de trampas que no son detectadas por nadie y así, con esta cruel deslealtad en el mercado, obtienen inmensas ganancias perjudicando a sus competidores, quienes cándidamente se enmarcan en las regulaciones. Es obvio que este es el motivo de la concentración de la riqueza, a sabiendas que estas celebridades del sistema son las que inventaron la palabrita “permisología”.

Siempre hemos afirmado que las municipalidades son los órganos públicos menos preparados para ejercer sus funciones, pues en general sus alcaldes carecen de las competencias mínimas necesarias y si lo unimos a que, cada cuatro años, ostentan ese cargo por votaciones populares, políticos que llevan a sus personas de confianza, muchas veces ineducadas, para que asuman los puestos más gravitantes del municipio, tenemos la “tormenta perfecta”. Como ejemplo, recordemos lo sucedido en la comuna de Maipú con una rubia alcaldesa de la farándula, cuyo marido es un inepto diputado.

Aunque la prensa dominante, por razones obvias, no lo destaque, aprovechamos la ocasión que nos brinda este medio de comunicación, para reconocer el eficaz y muy profesional desempeño de la Contraloría, en el caso de actualidad que acontece con 73 permisos de edificación para proyectos a emplazarse en áreas inundables de la nortina ciudad de Iquique, otorgados ilegalmente por el director de obras de esa municipalidad.

La Contraloría ha sido contumaz, emitiendo dictámenes y diversos oficios dirigidos al alcalde Mauricio Soria, para que tales actos administrativos sean invalidados. Por transparencia, se deja en claro que este columnista, con el abogado Enzo Morales, el viernes 25/04/2025, sostuvimos por una plataforma electrónica, una agradable conversación con dicho alcalde, quien asumió el compromiso de que el director de obras municipales, su subordinado, acatará con prontitud las perentorias instrucciones de la Contraloría.

Finalmente, hemos tomado conocimiento por Linkedin que está circulando un libro sobre urbanismo, escrito por el abogado Diego Vilas, profesional que ejerce en la Contraloría y es profesor en esta materia en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, texto que se recomienda leer a todos los interesados en esta disciplina.

Insistimos, si el máximo de gente colabora formulando denuncias en la Contraloría, aunque no podríamos tener una institucionalidad semejante a la de los países nórdicos de Europa, la corrupción será menor y los mercados funcionarán mejor, informando que el miércoles 30/04/2025 fuimos a la Corte Suprema, con el concejal Claudio Hernández y con varias organizaciones sociales de Peñalolén, objetando una burlesca conciliación entre el municipio y el megaproyecto Hijuelas-Quilín, convenio mercantil que es un elegante traje a la medida de la empresa.