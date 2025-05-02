Colegio de Profesores convoca paro nacional para el 15 de mayo

En el marco de las actividades del Día Internacional de los Trabajadores, el Colegio de Profesores anunció la realización de un paro nacional de advertencia el próximo 15 de mayo. La movilización fue definida como una medida preventiva frente a la falta de avances concretos en la denominada “agenda corta”, actualmente en discusión con el Ministerio de Educación.

El gremio docente busca que el Ejecutivo responda a un paquete de seis demandas prioritarias, entre las que se incluyen una nueva ley de titularidad docente, reconocimiento a la función del profesor jefe, medidas efectivas contra el agobio laboral y la violencia en los establecimientos, y un financiamiento basal para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, expresó que “la educación pública está con gravísimos problemas”, detallando que la carrera docente actual genera “un tremendo agobio y no sirve para el desarrollo profesional realmente”. Además, destacó la urgencia de atender “las agresiones, el agobio laboral, el tema de los profesores jefes que no son debidamente reconocidos, y la titularidad que se requiere para nuestros docentes que tengan la estabilidad que requieren en el trabajo”.

El dirigente explicó que la decisión fue acordada tras una reunión con los presidentes regionales del gremio. “Hemos anunciado ya un paro nacional preventivo para el próximo 15 de mayo, un paro nacional de advertencia, porque esta agenda corta tiene que tener soluciones”, señaló Aguilar.

La movilización de mayo se suma a las presiones del gremio por respuestas concretas antes de evaluar medidas más amplias, advirtiendo que el calendario escolar podría verse afectado si no hay avances sustanciales en las próximas semanas.