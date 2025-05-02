Daniel Jadue (PC): "Hay que volver a mirar con mucho énfasis la necesidad de cambiar la Constitución"

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el ex alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, abordó la carrera presidencial y se refirió a los énfasis de su sector en este contexto. “Yo pienso que el oficialismo tiene por misión explicarle a Chile como va a profundizar las transformaciones que viene prometiendo desde la revuelta de octubre a la fecha”, dijo el dirigente.

Jadue explicó que “esta es una coalición que nace para dar respuesta a todas las inquietudes, a todos los dolores, a todas las angustias de las familias chilenas que detonaron el 19 de octubre (..) Y tenemos de frente una realidad, donde el 95% o 98% de las demandas que ese movimiento planteaba siguen exactamente igual de pendientes. Hoy día yo creo que hay que volver a mirar con mucho énfasis la necesidad de cambiar la Constitución”.

Al respecto, el ex precandidato a La Moneda justificó su posición poniendo como ejemplo el caso de la funeraria popular en Recoleta. “Resulta que después de unos meses de funcionamiento sale la Contraloría a decir que no es Constitucional (…) ¿por qué?, porque la Constitución chilena está pensada para defender y está pensada para resguardar los intereses privados, los negocios privados, la utilidad de los privados y no el bienestar de los chilenos”.

La ex autoridad comunal analizó la estrategia de la oposición y afirmó que “la derecha es siempre la misma y te puedo asegurar que si llegara a triunfar Kast, Kaiser o Matthei los equipos de Gobierno van a ser exactamente los mismos y las políticas van a ser exactamente las mismas”

En esa linea, Jadue aseguró que se trata de tres propuestas que representan a un mismo sector, pero que sin embargo hay un candidato “que no tiene propuestas, que miente, que insulta, que vocifera, es como el Milei chileno, que le da todo lo mismo, pero que lo que busca es empatizar y esto es lo que no está haciendo la izquierda, con la indignación que todavía existe en la sociedad. Yo no creo que este 60% que suman estas 3 derechas sean efectivamente que piensan que las políticas de la derecha son mejor”.

Primer proceso Constitucional

Daniel Jadue aseguró que la derrota del 4 de septiembre no fue “tan estrepitosa”. “Ese proceso estaba diseñado con una trampa fundamental para que fracasara, de hecho, por eso nosotros no lo firmamos el 15 de noviembre, porque era una trampa histórica, esto de cambiar el padrón electoral de la entrada a la salida y obligar a la salida a votar a 5 millones de chilenos es una trampa que algunos no supieron ver”.

“La nueva Constitución votada el 4 de septiembre sacó 4 millones 800 mil votos, más votos que todos los presidentes de la República que hemos tenido después de la democracia en primera vuelta, si hubiera sido con voto voluntario esa constitución hubiera ganado con el 65% de los votos”, agregó.

El militante comunista aseguró que si “metes de un día para otro a gente que nunca ha querido participar de política, que lo está pasando mal, porque no le dieron el quinto retiro, porque le quitaron a las ayudas sociales saliendo de la pandemia (…) y la llevaba votar, votan en contra de lo que sea, es lo mismo que está pasando hoy día”.

Respecto a las diferencias en la coalición oficialista, afirmó que “en la centro izquierda no hay un discurso que sea contrario al modelo que tiene agotado a la gente, que provoca dolor. Eso es lo que tenemos que retomar”.

“Y hay diferencias”, agregó Jadue. “Nuestra candidata, Jeannette Jara, planteó que ella en el tema del litio dejaría completamente afuera a SQM, a mi me parece que eso es una diferencia fundamental, SQM financiaba a parte del oficialismo y Socialismo Democrático en el financiamiento ilegal de la política, nosotros estamos dispuestos con nuestra candidata a sacarlos y hacer una licitación, pero además a extender esa misma fórmula a todo el resto de los recursos naturales”, dijo.

Muñecos de Kaiser y Kast

Sobre los muñecos de Kaiser y Kast que fueron colgados de los los tobillos frente a La Moneda y luego fueron difundidos a través de imagen por las Juventudes Comunistas, Daniel Jadue dijo: “A mi no me gustó eso, creo que fue un error brutal, yo no hago ese tipo de expresiones. No creo que hayan sido las Juventudes Comunistas institucionalmente, tienen que haber sido dos muchachos que estaban en la marcha que le sacaron una foto y lo subieron. Yo creo que es condenable y me alegro mucho que lo hayan bajado”.

Además, respecto a la condena que emitió Evelyn Matthei por la difusión, el ex alcalde agregó que “no le puedo aceptar a alguien que hace una semana dijo que salir a violar mujeres y a torturar gente era absolutamente normal e inevitable, venga a decir que esto es producto de la violencia política de la izquierda. Recordemos que la señora Matthei fue partidaria del golpe de Estado, partidaria de Pinochet, partidaria de las violaciones a los derechos humanos”.