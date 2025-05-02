Miguel Ángel Becker (RN) y situación en Temucuicui: "No puede haber un lugar donde el Estado no pueda ingresar. Eso no existe"

Este martes 6 de mayo se hará entrega de la versión final del informe elaborado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Una instancia creada por decreto presidencial y que trabajó por dos años en recomendaciones para avanzar en la solución del conflicto que históricamente ha enfrentado al Estado chileno con el pueblo mapuche.

Sin embargo, no fue un espacio exento de críticas. Desde la oposición, se cuestionó la discusión en torno a los costos que tendría para las arcas fiscales la compra y venta de terrenos para la restitución de tierras ancestrales, tema central dentro de la comisión. Aunque también apuntaron a la importancia de incluir a quienes se han visto perjudicados por los ataques registrados en La Araucanía.

“Hoy hay una preocupación exacerbada con respecto al grupo que hoy está pidiendo restitución de tierra y otros, pero no ha habido acciones para favorecer a las personas que han sido víctimas“, señaló el diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker.

Consultado por su opinión general en torno al trabajo de la comisión, el parlamentario expresó la importancia de conocer el contenido del documento antes de emitir una opinión más elaborada. “Por ahora, lo que tenemos es una filtración, se supone, del contenido de este acuerdo. Nosotros hemos querido ser responsables, como lo hemos hecho en forma permanente, y esperar conocer el texto en su totalidad”, aseguró.

“Probablemente entrevistarnos con quienes estuvieron ahí, más involucrados, especialmente el voto que está dando la no-unanimidad, de parte de Sebastián Navellán. Y en ese sentido, creo que tenemos que ser tremendamente responsables para poder dar una opinión definitiva sobre lo que nosotros queremos o pensamos sobre esta acción”, profundizó Becker.

Otro de los temas que han generado preocupación en la bancada de Chile Vamos tiene que ver con las declaraciones sostenidas por Víctor Queipul, lonco de la comunidad de Temucuicui que se adjudicó el ataque que el 2022 impidió la entrada de la ex ministra del Interior, Izkia Siches, al sector.

En concreto, y en entrevista con Radio Biobío, la autoridad mapuche expresó que el aparato estatal “no va a entrar, o sea de mi parte, no va a entrar, porque ustedes vieron claramente cuando fue ministra la Sichel, yo fui el que le dio el portazo y así que, por lo tanto, eso no es mentira, no es una cuestión que lo estoy comentando y no lo voy a hacer. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo”.

“Él se ve respaldado, desafortunadamente, por el diputado Boric y el diputado Winter, hoy el presidente y un candidato presidencial de la República“, apuntó Becker al respecto. “Y entonces, se da el lujo de hacer este tipo de declaraciones. En el fondo dice ‘yo saqué a la ministra del Interior del gobierno del señor Boric a balazos y lo vamos a volver a hacer si intentan llegar hasta nuestro sector de Temucuicui'”.

Sobre los motivos de la resistencia por parte de la comunidad al acceso del Estado, el diputado expresó que “es sabido que, en el fondo, en Temucuicui están los vehículos robados, la maquinaria robada. Cuando se roban los animales los llevan hasta Temucuicui y ahí los van faenando de a poco o los venden. Seguramente también hay producción de droga y otras cosas, eventualmente, y esperamos que el Estado sí llegue. No puede haber un lugar donde el Estado no pueda ingresar. Eso no existe”.

“Espero que el actual gobierno tome la medida de poder fiscalizar lo que ahí está ocurriendo. Y el señor Queipul, con estas declaraciones, tal como se lo pedimos a través de un oficio al ministro de la Seguridad, el señor Cordero, tendrá que responder ante tribunales y probablemente terminar también en la cárcel como corresponde por haber hecho uso de armamento en rechazo de una ministra del Interior, y ahora amenazar al Estado de Chile con que no vamos a poder, como Estado, como país, ingresar a una zona de nuestro territorio”, añadió.

“El señor Queipul dice ‘sí, soy yo’. Si él es, que pague con cárcel. Y esperamos ir descabezando estas organizaciones, que no tengan el celular dentro de las cárceles para seguir organizando este tipo de actividades y podamos tener paz en nuestra Araucanía. Yo creo que la mayoría del pueblo mapuche quiere tener paz para poder trabajar”, concluyó el diputado.