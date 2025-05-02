Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de febrero de 2026


"Ninguna diferencia lo justifica": figuras presidenciales rechazan publicación de "muñecos colgados"

Aspirantes a La Moneda del oficialismo y oposición salieron a cuestionar la publicación difundida por las Juventudes Comunistas de Santiago. "Son de una violencia brutal" señaló la ex alcaldesa Evelyn Matthei.

Nacional

Diversas reacciones generó este viernes la publicación compartida en redes sociales por las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) de Santiago, en la cual se observa a dos muñecos colgados boca abajo  portando un brazalete con esvásticas nazis.

Al respecto, candidatos y candidatas presidenciales salieron a expresar su condena frente a dicha publicación.

Desde el oficialismo, la candidata del PPD Carolina Tohá posteó en X: “Rechazo sin ambigüedades lo ocurrido ayer con los muñecos representando a José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Quienes condenamos los abusos de la dictadura debemos ser los primeros en alejarnos de toda práctica que promueva la brutalidad y el odio. Ninguna diferencia lo justifica”.

Por su parte, el representante del Frente Amplio,  Gonzalo Winter señaló en una entrevista radial: “Mi más tajante condena. Los chilenos tenemos que aprender a dialogar y a entender que los adversarios políticos somos simplemente personas que pensamos distinto, que queremos llevar a Chile a distintos lugares, que muchas veces representamos distintos intereses pero nunca enemigos”, dijo.

Asimismo, mediante un video, el candidato de la FRVS Jaime Mulet indicó: “La verdad es que no me gustó. Uno puede entender lo que se hizo en un ambiente de jocosidad y de broma -y ojalá así sea, sino es más grave aún-, pero creo que hay que condenarlo categóricamente. Incluido todos los precandidatos a la Presidencia de la República, incluida la señora Jara, creo que es importante que se haga y se condene”.

Mientras, desde la oposición, la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sostuvo: “Las imágenes que vimos ayer de dos muñecos colgando de los pies con las caras de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast son de una violencia brutal. Son absolutamente inaceptables. Este es el tipo de violencia que ejerce día a día la izquierda y el Partido Comunista. Basta ya. Chile solamente va a salir adelante si tenemos respeto unos por otros, si cuidamos de verdad la democracia”.

 

Claves:

