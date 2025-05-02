"Ninguna diferencia lo justifica": figuras presidenciales rechazan publicación de "muñecos colgados"

Diversas reacciones generó este viernes la publicación compartida en redes sociales por las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) de Santiago, en la cual se observa a dos muñecos colgados boca abajo portando un brazalete con esvásticas nazis.

Al respecto, candidatos y candidatas presidenciales salieron a expresar su condena frente a dicha publicación.

Desde el oficialismo, la candidata del PPD Carolina Tohá posteó en X: “Rechazo sin ambigüedades lo ocurrido ayer con los muñecos representando a José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Quienes condenamos los abusos de la dictadura debemos ser los primeros en alejarnos de toda práctica que promueva la brutalidad y el odio. Ninguna diferencia lo justifica”.

Por su parte, el representante del Frente Amplio, Gonzalo Winter señaló en una entrevista radial: “Mi más tajante condena. Los chilenos tenemos que aprender a dialogar y a entender que los adversarios políticos somos simplemente personas que pensamos distinto, que queremos llevar a Chile a distintos lugares, que muchas veces representamos distintos intereses pero nunca enemigos”, dijo.

Asimismo, mediante un video, el candidato de la FRVS Jaime Mulet indicó: “La verdad es que no me gustó. Uno puede entender lo que se hizo en un ambiente de jocosidad y de broma -y ojalá así sea, sino es más grave aún-, pero creo que hay que condenarlo categóricamente. Incluido todos los precandidatos a la Presidencia de la República, incluida la señora Jara, creo que es importante que se haga y se condene”.

Mientras, desde la oposición, la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sostuvo: “Las imágenes que vimos ayer de dos muñecos colgando de los pies con las caras de Johannes Kaiser y de José Antonio Kast son de una violencia brutal. Son absolutamente inaceptables. Este es el tipo de violencia que ejerce día a día la izquierda y el Partido Comunista. Basta ya. Chile solamente va a salir adelante si tenemos respeto unos por otros, si cuidamos de verdad la democracia”.