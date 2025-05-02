Presidente Boric llama a “prevenir y hacer caso a autoridades” tras llamado a evacuar en Magallanes por alerta de tsunami

Un fuerte sismo remeció en horas de la mañana a la Región de Magallanes y a la Antártica Chilena. Específicamente, el movimiento telúrico se originó a 218 Kms al sur de Puerto Williams de acuerdo con las autoridades.

Por ello, inmediatamente el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), emitieron una alerta por peligro de tsunami en la zona costera de la Región de Magallanes, haciendo un llamado a la población a la evacuación.

Para ello, se reforzó la evacuación en terreno activando mensajería SAE. Tras esto, el Presidente Gabriel Boric se sumó al llamado a la población en la zona a evacuar con calma.

A través de su cuenta de X, el Mandatario entregó un mensaje señalando que “Llamamos a evacuar borde costero en toda región de Magallanes”.

“En estos momentos nuestro deber es prevenir y hacer caso a autoridades. COGRID regional y nacional están comenzando. Todos los recursos del Estado están a disposición”, manifestó el Mandatario.