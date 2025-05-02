¡Que la fuerza te acompañe!: así puedes celebrar el Día Internacional de Star Wars en Santiago

En la galaxia no tan lejana de Santiago, Chile, se prepara para celebrar el Día Internacional de Star Wars por todo lo alto, y el epicentro de las festividades promete ser variado y emocionante para fanáticos de todas las edades. Esta conmemoración tendrá su punto de partida con la majestuosidad de la música en vivo.

El Teatro Corpartes se convertirá en el escenario del Concierto Sinfónico “Star Music” los días 3 y 4 de mayo. Bajo la dirección y orquestaciones del maestro Daniel Flores Bennett, esta experiencia única contará con 80 músicos en escena y un coro polifónico, quienes revivirá las inolvidables composiciones de John Williams que han marcado la saga, acompañadas de escenas icónicas y la presencia de personajes entrañables.

La celebración se extenderá al aire libre con la Expo Yoda, que se realizará en el Centro Parque los días 3 y 4 de mayo. Este evento gratuito, transformará el parque en un verdadero planeta de Star Wars con exhibiciones temáticas, concursos de cosplay donde los fanáticos podrán lucir sus mejores atuendos galácticos, música en vivo para ambientar la jornada y diversos stands de coleccionistas con tesoros de la saga.

Finalmente, la celebración continuará en Nowa’s Cantina, autodenominada “La Mejor Cantina de la Galaxia”. Ubicada en Centro Parque (Av. Presidente Riesco 5330, Local 103, Las Condes), este restaurante temático ofrecerá un fin de semana intergaláctico del 2 al 4 de mayo. Dentro de su ambientación que recrea la icónica cantina de la saga, los visitantes podrán disfrutar de concursos de trivia y cosplay con premios temáticos, sorteos de merchandising oficial y la oportunidad de probar una edición limitada de la famosa Nowari Box, especialmente diseñada para adultos con sorpresas coleccionables.

“May The Fourth Be With You”: ¿Porqué se celebra el Día de Star Wars?

El Día Internacional de Star Wars, que celebramos cada 4 de mayo, tiene un origen curioso que se remonta a una publicación de 1979 en el diario británico London Evening News. En esa nota, miembros del Partido Conservador felicitaron a Margaret Thatcher por convertirse en Primera Ministra del Reino Unido con la frase: “May The fourth Be With You, Maggie. Congratulations” (Que el cuatro de mayo esté contigo, Maggie. Felicidades). Este ingenioso juego de palabras, que claramente hacia referencia a la icónica frase “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe), no pasó desapercibido para los fanáticos de Star Wars.

Lo que comenzó como un juego de palabras, se consolidó como una fecha emblemática, para conmemorar el universo creado por George Lucas. El 4 de mayo se volvió una fecha especial en la cultura popular, trascendiendo los idiomas y convirtiéndose en un día de celebración mundial para la comunidad Star Wars, con eventos y actividades organizadas por fans y empresas por igual.