SHOA entrega estimación de llegada de olas a costas de la Antártica y Región de Magallanes

El Servicio Oceanográfico e Hidrográfico de la Armada (SHOA) entregó una primera estimación de la llegada del tren de olas a las costas de la Región de Magallanes y la Antártica, tras el inusual sismo de 7,5 grados de magnitud al sur del Cabo de Hornos.

– ANTÁRTICA BASE PRAT 02-05-2025 — 11:35 (10:35 hora continental).

– ANTÁRTICA BASE O’HIGGINS 02-05-2025 — 12:00 (11:00 hora continental).

– CALETA METEORO 02-05-2025 — 13:49 (12:40 hora continental).

– PUERTO WILLIAMS 02-05-2025 — 14:50 (13:50 hora continental).

– PUERTO EDEN 02-05-2025 — 21:07 (20:07 hora continental).

– PUNTA ARENAS 03-05-2025 — 02:25 (01:25 hora continental).

– BAHIA GREGORIO 03-05-2025 — 02:26 (01:26 hora continental).

El sismo se registró a las 8:58 horas de hoy a 228 kilómetros del Cabo de Hornos, en el Paso de Drake, tras lo cual el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la alerta de tsunami en las costas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

De acuerdo al reporte del Centro de Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a 218 kilómetros al sur de Puerto Williams y a 10 kilómetros de profundidad, muy cerca de la superficie, y de ahí el mayor riesgo de tsunami.

En su cuenta de X, Senapred informó que “por amenaza de tsunami se solicita evacuar sector del borde costero de la Región de #Magallanes”