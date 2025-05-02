Sismo y tsunami en Magallanes: autoridades levantan evacuación preventiva pero mantienen precaución en playas y zonas costeras

Tras el sismo de 7,5 que afectó a la Región de Magallanes y a la Antártica, y en medio de la alerta por un eventual tsunami, las autoridades entregaron un reporte luego de la realización del Cogrid Nacional. Encabezados por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se confirmó que se levantó la evacuación en la zona afectada pero se mantiene por ahora el estado de precaución.

En primer lugar, el ministro Elizalde valoró la respuesta de la ciudadanía tras el llamado a evacuar durante horas de la mañana. “Felicitar el comportamiento de la ciudadanía, que ha seguido las instrucciones emanadas de la autoridad”, resaltó el secretario de Estado.

“Se ha decidido mantener estado de precaución, acotando la evacuación solo de la zona de playa y costaneras. El llamado es seguir atentos a las instrucciones de las autoridades, toda vez que se está monitoreando constantemente la situación”, informó Elizalde en la instancia.

Estado de Precaución para toda la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Este estado se establece cuando existe amenaza de un tsunami menor con afectación limitada sobre la zona costera.@Senapred solicita abandonar zonas de playas, orillas rocosas, desembocaduras de ríos,… pic.twitter.com/bYdMRIuzWf — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 2, 2025

La directora de Senapred, Alicia Cebrian, profundizó en las medidas. “Aún existe la amenaza de tsunami pero solo acotado a la zona de playa y la costanera de toda la Región de Magallanes. Por lo tanto se ha desactivado la evacuación preventiva pero deben seguir manteniéndose alejados de la playa y zonas de costanera”, reiteró Cebrian.

“No pueden haber actividades en la playa, se va a mantener el tránsito por la costanero pero sin detención y que va a estar fiscalizado por Carabineros”, prosiguió detallando la directora de Senapred.

No obstante, Alicia Cebrian remarcó que estas medidas pueden cambiar con el paso de las horas dependiendo de la evaluación de las autoridades. “Nosotros vamos a seguir haciendo un monitoreo hora a hora. Si durante el transcurso del día hasta la madrugada, cambiara el estado de precaución a alarma nuevamente para alguna de las zonas o comunas de la región, se va a activar la mensajería SAE solicitando la evacuación preventiva”, señaló.

Sobre el área costera en el que no debe haber transito de gente, Cebrian explicó el protocolo. “Toda la playa y la costanera, es donde no puede haber personas mientras esté el estado de precaución. Tránsito de vehículos puede haber, con la indicación de no detenerse”, detalló, aclarnado además la suspensión de clases en la región toda la jornada.