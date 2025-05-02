Diario y Radio Universidad Chile

Superó expectativas: Imacec de marzo sorprende y anota un 3,8%

Desde el ente emisor indicaron que este resultado se explica por el crecimiento de todos los componentes, destacando el desempeño de la producción de bienes. Mientras tanto, en términos desestacionalizados esto fue determinado por la minería.

Economía

Este viernes el Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente al mes de marzo, subió 3,8% en comparación con igual mes del año pasado.

La cifra es superior a las expectativas del mercado que pronosticaban un 3% en relación a igual mes del año anterior.

En relación a la serie desestacionalizada, aumentó 0,8% respecto del mes precedente y creció 2,9% en doce meses.

Desde el ente emisor indicaron que este resultado se explica por el crecimiento de todos los componentes, destacando el desempeño de la producción de bienes. Mientras tanto, en términos desestacionalizados esto fue determinado por la minería.

Cabe señalar que el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,8%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,1% respecto del mes anterior.

