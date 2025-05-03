Australia: gobierno de centro-izquierda de Anthony Albanese gana las elecciones generales

El partido de centro-izquierda liderado por Anthony Albanese, primer ministro saliente, “formará gobierno en el próximo parlamento”, declaró Antony Green, analista electoral de ABC, tras el recuento de casi el 40% de las papeletas.

El Partido Laborista lidera en 71 circunscripciones, según la proyección oficial de la Comisión Electoral Australiana, no muy lejos de los 76 escaños necesarios para asegurarse la mayoría en la Cámara Baja.

Dutton pierde su escaño

Por otra parte, la coalición de Peter Dutton va en cabeza en 25 circunscripciones, según la misma fuente, que aún no ha difundido información sobre otra veintena de escaños. Los electores estaban llamados a elegir entre los bandos de estas dos viejas manos de la política nacional, seleccionando a los 150 miembros de la nueva Cámara Baja y renovando alrededor de la mitad del Senado.

En un nuevo golpe al panorama político australiano, el líder del Partido Liberal perdió su propio escaño parlamentario frente a una laborista, según la proyección de ABC. Como consecuencia, Dutton reconoció oficialmente la derrota de su partido en las elecciones generales de 2025: “Antes he llamado al primer ministro para felicitarlo por su éxito”, dijo. “No lo hemos hecho suficientemente bien en esta campaña, eso es obvio esta noche, y asumo toda la responsabilidad por ello”, agregó.

Albanese, un veterano de la política

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, que llevó a los laboristas a su segunda victoria consecutiva en las elecciones generales, es un veterano de la política de origen popular, conocido por su estilo relajado en los mítines. El líder del Partido Laborista, de 62 años, es una figura en la Cámara Baja del Parlamento australiano, de la que es miembro desde 1996.

Apodado “Albo” tanto por partidarios como por detractores, promueve un estilo “décontracté” para atraer a la clase media. Suele presentar los mítines electorales de su partido como DJ, vestido con una camiseta y con una lata de cerveza en la mano. Este amante de los perros acude a veces a sus entrevistas televisivas acompañado de su caniche Toto.