Durán asegura que posible AC en su contra "no va a prosperar"

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió a la posible acusación constitucional en su contra que han anunciado parlamentarios de oposición, tras el fallecimiento de dos hinchas del Colo Colo en el Estadio Monumental.

La autoridad aseguró que si se presenta un libelo en su contra “no va a prosperar” y enfatizó que “no hay ningún fundamento para una acusación constitucional”.

Además, mencionó que han expuesto “con claridad” ante las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Deportes de la Cámara de Diputados con el fin de remitir “no solo antecedentes respecto a lo ocurrido ese día, sino muy especialmente identificar todos los elementos que debemos mejorar como Estado y en ese sentido toda nuestra disposición para trabajar colaborativamente con los parlamentarios en esta materia”.

El delegado recalcó que para una acusación constitucional en su contra “no solo no hay fundamento jurídico, sino que no contribuye a los importantes desafíos que tenemos en esta materia”.

En tanto, dijo estar “disponible no solo para ir a las comisiones, también para dialogar con cada una de las bancadas que me lo solicite y efectivamente esperamos que eso se traduzca en que no tengamos acusación constitucional para seguir concentrado en las tareas que no son propias”.