Garin enfrentará a Barrios en la final de Mauthausen tras increíble remontada

Mostrando temple y aplomo, Cristian Garin (214° del ranking ATP) logró sacar adelante un difícil encuentro ante el argentino Román Andrés Burruchaga (142°), instalándose en la final del Challenger de Mauthansen, en Austria, donde se verá las caras con su compatriota Tomás Barrios (128°).

El tenista nacional no bajó los brazos luego de perder el primer parcial y sacó adelante la tarea frente al trasandino, imponiendo sus términos por 3-6, 6-4 y 6-0 en dos horas y cinco minutos.

“Gago” arrancó el pleito con el pie derecho y consiguió un quiebre en el segundo juego del primer set, el cual le permitió estar 2-0 arriba. Sin embargo, la alegría no le duró mucho tiempo al ariqueño ya que su rival le rompió el servicio en tres oportunidades, concretando una sólida remontada por 6-3.

El partido se puso cuesta arriba para el nortino luego de ceder su servicio saque en los primeros pasajes del segundo episodio, pero el ex 17 del mundo reaccionó con dos rupturas para dar vuelta el tanteador y emparejar el pleito con un 6-4.

La tercer raqueta criolla aprovechó el impulso anímico y consiguió tres quiebres en el último capítulo, abrochando su regreso una definición de un certamen de categoría Challenger tras más de seis años.

Garin luchará por su quinta corona en este tipo torneos ante Barrios, quien a primera hora dejó en el camino al suizo Jerome Kym (133°). El historial entre ambos es liderado por el chillanejo, quien supera a “Cris” por 2-1.