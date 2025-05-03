Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 18 de febrero de 2026


Garin enfrentará a Barrios en la final de Mauthausen tras increíble remontada

El tenista criollo logró sacar adelante un difícil encuentro ante el argentino Román Andrés Burruchaga. Ahora luchará por su quinta corona en este tipo torneos frente a su compatriota, quien lo supera por 2-1.

El tenista criollo logró sacar adelante un difícil encuentro ante el argentino Román Andrés Burruchaga. Ahora luchará por su quinta corona en este tipo torneos frente a su compatriota, quien lo supera por 2-1.

Deportes

Mostrando temple y aplomo, Cristian Garin (214° del ranking ATP) logró sacar adelante un difícil encuentro ante el argentino Román Andrés Burruchaga (142°), instalándose en la final del Challenger de Mauthansen, en Austria, donde se verá las caras con su compatriota Tomás Barrios (128°).

El tenista nacional no bajó los brazos luego de perder el primer parcial y sacó adelante la tarea frente al trasandino, imponiendo sus términos por 3-6, 6-4 y 6-0 en dos horas y cinco minutos.

“Gago” arrancó el pleito con el pie derecho y consiguió un quiebre en el segundo juego del primer set, el cual le permitió estar 2-0 arriba. Sin embargo, la alegría no le duró mucho tiempo al ariqueño ya que su rival le rompió el servicio en tres oportunidades, concretando una sólida remontada por 6-3.

El partido se puso cuesta arriba para el nortino luego de ceder su servicio saque en los primeros pasajes del segundo episodio, pero el ex 17 del mundo reaccionó con dos rupturas para dar vuelta el tanteador y emparejar el pleito con un 6-4.

La tercer raqueta criolla aprovechó el impulso anímico y consiguió tres quiebres en el último capítulo, abrochando su regreso una definición de un certamen de categoría Challenger tras más de seis años.

Garin luchará por su quinta corona en este tipo torneos ante Barrios, quien a primera hora dejó en el camino al suizo Jerome Kym (133°). El historial entre ambos es liderado por el chillanejo, quien supera a “Cris” por 2-1.

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Perú busca nuevo presidente y consolida la paradoja entre crisis política y estabilidad económica
post-title
Fijan para el 9 de marzo formalización del exfiscal Manuel Guerra por cohecho y prevaricación
post-title
Fiscalía cita a presidente ejecutivo de Codelco por derrumbe fatal en El Teniente
post-title
Vallejo defiende gira de Boric a Rapa Nui tras críticas: "La gestión de Gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X