Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 18 de febrero de 2026


Irací Hassler: "Lleva cinco meses el actual alcalde y Meiggs retrocede dramáticamente"

Ante el aumento de los toldos azules en el Barrio Meiggs, la exedil emplazó al actual jefe comunal a dejar de "buscar excusas y enfrentar el problema". "Recuperar el espacio público se logra con gestión", enfatizó.

Ante el aumento de los toldos azules en el Barrio Meiggs, la exedil emplazó al actual jefe comunal a dejar de "buscar excusas y enfrentar el problema". "Recuperar el espacio público se logra con gestión", enfatizó.

Política

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, emplazó al actual jefe comunal, Mario Desbordes, por la situación que vive Meiggs respecto a los “toldos azules”.

A través de su cuenta de X, Hassler manifestó que “lleva cinco meses el actual Alcalde y Meiggs retrocede dramáticamente. Lamentamos que lo avanzado estos años se esté perdiendo”.

Dejemos de buscar excusas y enfrentemos el problema: recuperar el espacio público se logra con gestión y retomando el Plan Maestro de Barrio Meiggs”, afirmó la exjefa comunal.

Vista aerea de calles de Barrio Meiggs, donde en algunas de estas se encuentran con una gran cantidades de toldos azules.

Toldos azules en el Barrios Meiggs. Javier Torres/Aton Chile

Junto con esta publicación, la exalcaldesa compartió un reportaje de La Tercera, donde se da a conocer que la cantidad toldos azules ha ido en aumento.

Según consigna el medio citado, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo de Barrio Meiggs (ADBM), Cristián Pizarro, detalló que “hay más toldos azules que antes. Hasta el 2023 solo se concentraban en las calles Salvador Sanfuentes, Conferencia y Sazié, pero hoy llegan hasta el extremo sur del barrio, a la avenida Blanco Encalada y la calle Claudio Gay”.

A esto se suma que en algunos sectores los toldos azules ya no se retiran al final del día, sino que sus dueños duermen en ese lugar, esto con el fin de evitar robos y asegurar el espacio. Además, en muchos de estos lugares existen cocinerías y venta de alcohol desde las 10:00 a.m.

Claves: , , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Perú busca nuevo presidente y consolida la paradoja entre crisis política y estabilidad económica
post-title
Fijan para el 9 de marzo formalización del exfiscal Manuel Guerra por cohecho y prevaricación
post-title
Fiscalía cita a presidente ejecutivo de Codelco por derrumbe fatal en El Teniente
post-title
Vallejo defiende gira de Boric a Rapa Nui tras críticas: "La gestión de Gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X