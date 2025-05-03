Irací Hassler: "Lleva cinco meses el actual alcalde y Meiggs retrocede dramáticamente"

La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, emplazó al actual jefe comunal, Mario Desbordes, por la situación que vive Meiggs respecto a los “toldos azules”.

A través de su cuenta de X, Hassler manifestó que “lleva cinco meses el actual Alcalde y Meiggs retrocede dramáticamente. Lamentamos que lo avanzado estos años se esté perdiendo”.

“Dejemos de buscar excusas y enfrentemos el problema: recuperar el espacio público se logra con gestión y retomando el Plan Maestro de Barrio Meiggs”, afirmó la exjefa comunal.

Junto con esta publicación, la exalcaldesa compartió un reportaje de La Tercera, donde se da a conocer que la cantidad toldos azules ha ido en aumento.

Según consigna el medio citado, el director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo de Barrio Meiggs (ADBM), Cristián Pizarro, detalló que “hay más toldos azules que antes. Hasta el 2023 solo se concentraban en las calles Salvador Sanfuentes, Conferencia y Sazié, pero hoy llegan hasta el extremo sur del barrio, a la avenida Blanco Encalada y la calle Claudio Gay”.

A esto se suma que en algunos sectores los toldos azules ya no se retiran al final del día, sino que sus dueños duermen en ese lugar, esto con el fin de evitar robos y asegurar el espacio. Además, en muchos de estos lugares existen cocinerías y venta de alcohol desde las 10:00 a.m.