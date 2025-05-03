Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de febrero de 2026


"Miserable": Presidente Boric condena ataque a funcionarios de salud en Ercilla

Tras la agresión que sufrió un equipo del Cesfam en la Región de la Araucanía, el Mandatario aseguró que los responsables serán "perseguidos". "Los encontraremos y el Estado hará valer el peso de la ley”, enfatizó.

Tras la agresión que sufrió un equipo del Cesfam en la Región de la Araucanía, el Mandatario aseguró que los responsables serán "perseguidos". "Los encontraremos y el Estado hará valer el peso de la ley”, enfatizó.

Nacional

El Presidente Gabriel Boric se refirió con dureza al ataque armado que sufrió un grupo de funcionarios de salud este sábado en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía, calificando el hecho como un acto “miserable”.

Atentar contra cualquier persona es condenable. Hacerlo, además, contra quienes cuidan a nuestra población es miserable. No hay ninguna justificación”, expresó el Mandatario a través de su cuenta de X, sumándose a las múltiples voces de repudio frente a lo acontecido.

El ataque ocurrió durante la mañana, mientras un equipo del Cesfam de Ercilla realizaba una ronda en comisión de servicio.

Según informó el municipio en un comunicado, “fueron lamentablemente emboscados” por desconocidos que los obligaron a descender del vehículo y uno de los trabajadores recibió un impacto de bala.

“A pesar de la gravedad de la situación, ambos funcionarios se encuentran fuera de riesgo y ya han sido derivados a los centros asistenciales correspondientes para recibir atención médica”, agregó el texto.

El Jefe de Estado afirmó que el Gobierno actuará con firmeza frente a este tipo de hechos: “Como en todos estos casos los perseguiremos, los encontraremos y el Estado hará valer el peso de la ley y nuestro Estado de derecho”.

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Perú busca nuevo presidente y consolida la paradoja entre crisis política y estabilidad económica
post-title
Fijan para el 9 de marzo formalización del exfiscal Manuel Guerra por cohecho y prevaricación
post-title
Fiscalía cita a presidente ejecutivo de Codelco por derrumbe fatal en El Teniente
post-title
Vallejo defiende gira de Boric a Rapa Nui tras críticas: "La gestión de Gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X