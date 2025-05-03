"Miserable": Presidente Boric condena ataque a funcionarios de salud en Ercilla

El Presidente Gabriel Boric se refirió con dureza al ataque armado que sufrió un grupo de funcionarios de salud este sábado en la comuna de Ercilla, Región de la Araucanía, calificando el hecho como un acto “miserable”.

“Atentar contra cualquier persona es condenable. Hacerlo, además, contra quienes cuidan a nuestra población es miserable. No hay ninguna justificación”, expresó el Mandatario a través de su cuenta de X, sumándose a las múltiples voces de repudio frente a lo acontecido.

El ataque ocurrió durante la mañana, mientras un equipo del Cesfam de Ercilla realizaba una ronda en comisión de servicio.

Según informó el municipio en un comunicado, “fueron lamentablemente emboscados” por desconocidos que los obligaron a descender del vehículo y uno de los trabajadores recibió un impacto de bala.

“A pesar de la gravedad de la situación, ambos funcionarios se encuentran fuera de riesgo y ya han sido derivados a los centros asistenciales correspondientes para recibir atención médica”, agregó el texto.

El Jefe de Estado afirmó que el Gobierno actuará con firmeza frente a este tipo de hechos: “Como en todos estos casos los perseguiremos, los encontraremos y el Estado hará valer el peso de la ley y nuestro Estado de derecho”.