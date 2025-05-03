Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 18 de febrero de 2026


Presidente Boric visitará Atacama y Antofagasta la próxima semana

El Mandatario cumplirá una agenda de actividades en materia de desarrollo de la micro industria agrícola, vivienda y transporte. Tras el viaje, regresará a Santiago para iniciar el viernes 9 de mayo su gira por Japón y la República Popular China.

El Mandatario cumplirá una agenda de actividades en materia de desarrollo de la micro industria agrícola, vivienda y transporte. Tras el viaje, regresará a Santiago para iniciar el viernes 9 de mayo su gira por Japón y la República Popular China.

Nacional

El Presidente Gabriel Boric viajará a las regiones de Atacama y Antofagasta durante la próxima semana para realizar diversas actividades en torno al desarrollo.

El Mandatario arribará a la Región de Atacama en horas de la mañana del miércoles 7 de mayo en el marco de una agenda de actividades en materia de desarrollo de la micro industria agrícola, vivienda y transporte.

El jueves 8 de mayo, el Jefe de Estado llegará hasta la Región de Antofagasta, donde inaugurará una nueva planta destinada a la reutilización de materiales mineros.

En esta visita a la Región de Atacama y Antofagasta, el Presidente estará acompañado de los ministros de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; y de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Tras este viaje, el Mandatario regresará a Santiago para iniciar el viernes 9 de mayo su gira por Japón y la República Popular China.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Perú busca nuevo presidente y consolida la paradoja entre crisis política y estabilidad económica
post-title
Fijan para el 9 de marzo formalización del exfiscal Manuel Guerra por cohecho y prevaricación
post-title
Fiscalía cita a presidente ejecutivo de Codelco por derrumbe fatal en El Teniente
post-title
Vallejo defiende gira de Boric a Rapa Nui tras críticas: "La gestión de Gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente"

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X