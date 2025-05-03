Presidente Boric visitará Atacama y Antofagasta la próxima semana

El Presidente Gabriel Boric viajará a las regiones de Atacama y Antofagasta durante la próxima semana para realizar diversas actividades en torno al desarrollo.

El Mandatario arribará a la Región de Atacama en horas de la mañana del miércoles 7 de mayo en el marco de una agenda de actividades en materia de desarrollo de la micro industria agrícola, vivienda y transporte.

El jueves 8 de mayo, el Jefe de Estado llegará hasta la Región de Antofagasta, donde inaugurará una nueva planta destinada a la reutilización de materiales mineros.

En esta visita a la Región de Atacama y Antofagasta, el Presidente estará acompañado de los ministros de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; de Agricultura, Esteban Valenzuela; de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; y de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Tras este viaje, el Mandatario regresará a Santiago para iniciar el viernes 9 de mayo su gira por Japón y la República Popular China.