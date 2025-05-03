Tomás Barrios supera al suizo Jerome Kym y avanza a la final en Mauthausen

El tenista nacional Tomás Barrios (128° del ranking ATP) estiró su buena racha y gracias a una sólida presentación accedió a la final del Challenger de Mauthausen, en Austria, tras superar en semis al suizo Jerome Kym (133°).

El chileno debió batallar por casi una hora y media con el helvético, quien terminó siendo presa de sus propios errores, entregándole en bandeja a la tercera raqueta criolla, quien se impuso por parciales de 6-3 y 7-5.

El primer set fue relativamente sencillo para el chillanejo, quien llegó a estar 4-0 arriba gracias a dos quiebres y aunque sufrió una ruptura en el sexto juego, logró recuperarse en el noveno game para sellar un cómodo 6-3.

La segunda manga, en cambio, estuvo un poco más pareja. Es que entre el séptimo y el décimo juego los adversarios intercambiaron rompimientos, dejando el marcador igualados hasta el duodécimo game, cuando “Tomi” se quedó con el saque de su rival y sentenció el pleito con un 7-5.

De esta manera, el ñublino accedió a su 15a final en un torneo de categoría Challenger, donde registra cinco títulos, siendo el último de ellos el conseguido a inicios de abril en Campinas.

Ahora, Barrios deberá aguardar para conocer a su rival por la definición del certamen, el cual saldrá de la llave que animarán a partir de algunos minutos su compatriota Cristian Garin (214°) y el argentino Román Andrés Burruchaga (142°).