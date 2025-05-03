Tribunal Supremo DC baja candidatura presidencial de Undurraga por no inscribirse en primarias

El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana anuló la candidatura presidencial del diputado Alberto Undurraga, debido a que el timonel desconoció el acuerdo unánime de la Junta Nacional del partido, que exigía participar en primarias.

“El camarada don Alberto Undurraga por efecto de los acuerdos de la Junta Nacional de fecha 15 de marzo, ha cesado en su calidad de candidato presidencial de la Democracia Cristiana, por lo que ya no se encuentra habilitado para actuar en esa calidad en el partido ni frente a terceros, habiendo expirado ese mandato de la Junta Nacional para que representara al PDC en primarias”, indicó el tribunal supremo en un comunicado.

Según recalcó el TS, “el partido a través de sus representantes no concurrió a declaración de pacto alguno ni a la declaración de candidatura quedando -por tanto- excluido el partido, su candidato y los afiliados del partido de participar de dicho proceso legal, contrario a lo dispuesto en el acuerdo de la Junta Nacional de 15 de marzo de 2025“.

Por su parte, el diputado DC Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara, declaró que la Junta Nacional deberá determinar los pasos a seguir, “si vamos con una candidatura presidencial de Alberto Undurraga o de otro candidato hasta la primera vuelta en noviembre, o apoyamos un candidato que emerja de esa primaria del oficialismo, o buscamos alguna otra candidatura”.

Cabe mencionar que fue Undurraga quien insistió en presentarse directamente a la primera vuelta de noviembre en caso de no lograr una primaria con el Socialismo Democrático —excluyendo al PC—, una alternativa que causó criticas entre los militantes de la falange.