"Una ruta" en disputa: críticas y expectativas sobre el trabajo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento

El próximo 6 de mayo se hará entrega del informe elaborado por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Instancia creada por decreto presidencial y que trabajó por casi dos años en recomendaciones para avanzar en la solución del conflicto que históricamente ha enfrentado al Estado chileno con el pueblo mapuche.

El co-presidente de la instancia, el senador Francisco Huenchumilla, en conversación con el Mostrador, resaltó el apoyo que tuvo el informe final y lamentó la votación en contra del representante de los agricultores y de la multigremial de la Araucanía, Sebastián Naveillán.

“Creo que eso fue un error político, porque rechazaron prácticamente todo el informe que se venía trabajando. Pero a su vez, en la otra cara, quiero resaltar la votación unánime del mundo que representaba a las comunidades mapuches, por así decirlo, que votaron totalmente de manera favorable por un mecanismo de salida política al conflicto. Y esa salida política significa privilegiar el entendimiento, la vía democrática, la legalidad y resolver este conflicto dentro de los cauces de lo que es la democracia, aislando la violencia. Y todos unánimemente votaron por esa arquitectura de salida que se construyó a lo largo de los meses”, explicó el senador de la Democracia Cristiana.

Huenchumilla destacó que el acuerdo, desde el punto de vista político, “es un documento que tiene el respaldo suficiente como para que el gobierno pueda disponer de él y seguir los caminos que corresponden por las vías institucionales respectivas“.

En conversación con la última edición de Política en Vivo, la antropóloga e investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Natalia Caniguan, se refirió al texto emanado por la comisión y sostuvo que: “Hay que tener claro que los acuerdos tienen que pasar al Parlamento (…) comienza un nuevo proceso y estamos en un año electoral. Realmente no sé si es que los parlamentarios van a querer sentarse a discutir una agenda vinculada a pueblos indígenas a esta altura del partido“.

“Es sumamente complejo porque el trasfondo es el reconocimiento del territorio al pueblo mapuche, el reconocimiento de los derechos que tiene sobre ese territorio a partir de que el Estado tiene que hacerse cargo, ya no en esta lógica mercantil que ha tenido hasta ahora, que responde a lógicas subsidiarias, a una lista de aplicabilidades que sabemos que tiene para largo rato y que no va a resolverse, donde efectivamente este mercado ha impulsado otros intereses respecto precisamente a los sobreprecios de las tierras, entonces se generó otro problema, por así decirlo, a la sociedad”, profundizó.

Caniguan se mostró reacia a la reacción de las comunidades a los acuerdos (que se deberían conocer el martes): “Tampoco va a haber buena recepción de parte de las comunidades y del territorio mapuche, y creo que también es algo que aquí está faltando en la comisión, que es la voz de los territorios. Los comisionados al final del día, si bien efectivamente se buscó una cierta representatividad, a mi gusto adolece de la voz de los territorios“.

El Gobierno destacó el trabajo de la Comisión

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó este viernes el acuerdo alcanzado por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. La autoridad de Estado destacó que desde el Ejecutivo están “muy contentos por este acuerdo histórico que logró la comisión“.

“Creemos que, más allá de cualquier tipo de debate, el esfuerzo que han hecho los ocho comisionados durante más de un año y diez meses, trasladándose por las cuatro regiones, dialogando con todas las partes de una región que ha vivido tantos dolores, les permite hoy día llegar a un acuerdo muy importante que puede significar una ruta muy legítima para cualquier tipo de gobierno en el futuro“, profundizó.

Respecto a la unanimidad, Ramos apuntó que: “El foco, si bien no está ahí, es importante siempre abordarlo. La unanimidad era efectivamente parte de una regla que se había autoimpuesto la comisión. Al no lograrse, la comisión decide, por transparencia, para poder presentar la información a la ciudadanía, votar los 21 puntos de las recomendaciones. Entonces, una vez no lograda la unanimidad, se pasa a una votación para ver qué piensa cada cual sobre los 21 puntos de las recomendaciones y en esa votación se obtiene un 7 a 1 en casi todas“.

“De hecho, hay un acuerdo total en varios de esos puntos donde los 8 (comisionados) votan a favor de varias de esas medidas que próximamente se le darán a conocer al Presidente y él verá luego con ese contenido qué es lo que se determina de ahí en adelante. Pero insisto, el foco no está puesto en la manera en que si se da la unanimidad o la votación de 7 a 1, lo importante es que tenemos la oportunidad de entregar una ruta que no vaya cambiando los criterios de Ejecutivo en Ejecutivo“, añadió.

Consultado a si le preocupa que la agenda quede estancada en el Parlamento, el subsecretario relevó que “esta comisión trabajó de una forma muy seria y responsable, insisto, son más de 400 horas que pusieron de trabajo de forma voluntaria, eso no ocurre habitualmente en la política. Hemos visto la renuncia de una senadora que tenía todas las posibilidades de ir a una reelección porque considera que lo que está en ese informe puede aportar y contribuir a la región donde ella vive”.

“No creo que sea bueno que esta agenda sea absorbida por las diferentes competencias legítimas que tiene la democracia, por la disputa del poder de quien llega a gobernar o quien pueda administrar los destinos de la patria en adelante. Por lo mismo, quienes somos patriotas, quienes queremos nuestro país, también quienes hemos adquirido un gran cariño por la Región de la Araucanía, del Biobío y de todas sus expresiones, creemos que es el momento de la responsabilidad“, complementó.

El contraste entre Matthei y Tohá al resultado de la comisión

Las aspirantes a La Moneda utilizaron las redes sociales para referirse a los acuerdos alcanzados por la comisión. La primera en hacerlo fue la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien a través de su cuenta de X criticó la instancia que busca dar una solución al conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado de Chile.

La exalcaldesa de Providencia aseveró que “todos entendíamos que el informe de la Comisión de Paz y Entendimiento iba a salir solamente si había unanimidad. Lo que hemos sabido es que esa unanimidad no existiría, por lo tanto vamos a ver qué es lo que van a hacer”.

“Por otra parte, es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que han habido víctimas a las cuales le tiene que hacer algún tipo de reparación, pero sobre todo de que tiene que haber un acuerdo absoluto entre todos, que no más terrorismo. Sin eso no hay entendimiento posible“, cuestionó.

“Por último, quiero señalar que la entrega de tierras no necesariamente trae la paz. Y si no, miremos el caso de Temucuicui”, enfatizó.

La Comisión por La Paz y el Entendimiento se propuso entregar un informe solo si existía unanimidad y lo mínimo es que ese principio se respete. En Chile, la palabra debe valer y los acuerdos se deben respetar. Es vital reconocer el terrorismo en el sur de nuestro país,… pic.twitter.com/HlHPO7ch7V — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 1, 2025

Por su parte, la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, valoró el trabajo realizado por la comisión y cuestionó tanto al Partido Republicano como a Matthei por poner “obstáculos” en la búsqueda de una solución para el histórico conflicto.

“En Chile hay dolores que no se pueden ignorar. El conflicto con el pueblo mapuche ha sido largo, ha sido doloroso. Por eso es tan importante lo logrado por la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que ha llegado a un acuerdo unánime en todos sus puntos, a excepción de uno de sus comisionados“, sostuvo Tohá en un video publicado en su cuenta de X.

“Cuesta lograr los acuerdos, pero cuando se obtienen hay que valorarlos, especialmente cuando buscan enfrentar heridas tan profundas como esta, que son una esperanza para tener paz y para el futuro. Por eso duele tanto que en este caso haya sectores que aspiran a gobernar el país y que boicotean esfuerzos como este”, lamentó la exministra.

En esa línea, Tohá lanzó sus dardos en contra del partido liderado por José Antonio Kast y la abanderada presidencial de Chile Vamos: “El Partido Republicano ya estuvo en contra del Ministerio de Seguridad, ya estuvo en contra de la reforma previsional, también está mostrándose contrario a este acuerdo y por el mismo camino, lamentablemente, ha ido la señora Matthei, que ya cuando se discutió la reforma previsional le dio la espalda a actores de su mismo sector que estaban buscando un acuerdo. En el caso de la comisión está actuando de la misma manera, restándose y poniendo obstáculos a este esfuerzo que ha sido encabezado por uno de sus presidentes, por un exministro del presidente Piñera, el señor Alfredo Moreno”.

“En Chile la mayoría de las personas queremos que se construyan acuerdos, queremos que haya caminos de paz“, resaltó la aspirante a La Moneda.

El informe de la Comisión de Paz y Entendimiento abre una oportunidad histórica para sanar una herida profunda: el conflicto con el pueblo mapuche. Es un hito para Chile. Es tiempo de sanar, no de dividir. Recibámoslo con apertura y buena voluntad. pic.twitter.com/Q16M7yeSjv — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) May 2, 2025

Diputados de oposición cuestionan la falta de unanimidad y los acuerdos logrados

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Henry Leal, valoró la instancia de diálogo y de búsqueda de “una solución al problema que tenemos en la Región de la Araucanía y la Macrozona Sur”.

El parlamentario reveló que había mucha “expectativa” en que la comisión lograra un resultado, “que pudiésemos avanzar para buscar una solución a este problema que tiene décadas“. En esa línea, el parlamentario se mostró cauto con los trascendidos que han emergido de la comisión, a la espera de conocer el resultado final.

“Con lo que conocemos, primero, esta comisión, a nuestro juicio, tiene que partir reconociendoque tenemos un problema, que acá ha habido víctimas que tienen que ser necesariamente reparadas, víctimas que han sufrido atentados durante décadas, pero también tiene que partir reconociendo que hay grupos radicales que han sembrado el miedo y el terror por décadas en nuestra región“, emplazó el diputado de la UDI.

En ese sentido, Leal se mostró ofuscado porque no se identificaron los hechos de violencia por parte de la comisión. Asimismo, criticó la falta de unanimidad en la instancia.

“Esta comisión se autoimpuso en su reglamento que todos los acuerdos se harían por unanimidad, y si no había unanimidad no había acuerdo, entonces es medio raro un acuerdo que, según ellos mismos, tenía que ser por unanimidad, ahora no es por unanimidad y es acuerdo igual, entonces eso es cuestionable y muy debatido”, criticó.

Leal detalló que la comisión solo hace una propuesta, pero que esta requiere una consulta indígena: “Me temo que se va a pasar el Gobierno y este tema no va a estar resuelto. Porque cualquier modificación a la ley indígena requiere consulta, y eso no se está conversando”.

El parlamentario sostuvo que en la Región de La Araucanía no hay 240 mil hectáreas para ser devueltas al pueblo mapuche. “No hay esa cantidad disponible hoy día y la gente tampoco está dispuesta a venderlo. ¿Dónde están? No existe, a menos que se quiera expropiar”.

Finalmente, Leal aseveró que las comunidades no se sienten parte de la comisión y que se están “organizando para hacer un plebiscito en las distintas comunas”: “Entonces, perdón, si esta propuesta no pasa a la consulta, va a morir ahí y va a ser una comisión más“.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, sostuvo que hay preocupación “exacerbada con respecto al grupo que hoy está pidiendo restitución de tierra y otros, pero no ha habido acciones para favorecer a las personas que han sido víctimas”.

Consultado por su opinión general en torno al trabajo de la comisión, el parlamentario expresó la importancia de conocer el contenido del documento antes de emitir una opinión más elaborada. “Por ahora, lo que tenemos es una filtración, se supone, del contenido de este acuerdo. Nosotros hemos querido ser responsables, como lo hemos hecho en forma permanente, y esperar conocer el texto en su totalidad”, aseguró.