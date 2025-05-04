Carolina Tohá se confiesa: “Desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel”

La candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, reconoció que mantiene una relación sentimental con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Según confesó, esta relación comenzó a forjarse cuando la ahora exministra del Interior entró al Gobierno.

En entrevista con La Tercera, se le consultó sobre su vida personal, a lo que señaló que “tengo una relación que es muy importante para mí, muy valiosa y que he buscado cuidarla mucho“.

Luego, reveló que “desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel. Hemos buscado mantener esto en un plano privado. Tradicionalmente, en Chile siempre se ha reconocido ese límite entre lo privado y lo público, y eso es algo que valoro mucho y que ha ayudado a cuidar esta relación”

Consultada cuándo comenzó la relación, respondió que “el primer año en que fui ministra. Se fue dando de a poco, muy gradualmente… No fue de la noche a la mañana”.

También recordó que “él fue mi primer jefe en el 90. Y en el transcurso de estos años hemos sido amigos, hemos trabajado juntos muchas veces… Ahora tenemos esta relación que yo espero que podamos seguir cuidando y solidificando“.

Requerida si no hay conflicto siendo ella candidata oficialista y Marcel un ministro a cargo de los recursos fiscales, Tohá contestó que “no me parece. Desde el punto de vista legal, no hay ninguna incompatibilidad ni ahora ni antes. Además, la billetera fiscal no tiene ninguna interferencia en las campañas”.

“Y lo segundo, es que se trata de un ministro que tiene credenciales más que reconocidas por su seriedad, por su compromiso a lo largo de toda su vida profesional. El hecho de que seamos pareja no va a cambiar en lo más mínimo sus decisiones como ministro“, añadió.

En cuanto a eventuales críticas de los otros candidatos, dijo que “ciertamente todos pueden opinar. Es legítimo. Nosotros estamos muy tranquilos en ese sentido. No hay nada inadecuado ni indebido. Él es una persona muy seria y yo también lo soy”.

Consultada si el Presidente Gabriel Boric está en conocimiento de la relación, respondió que “por supuesto. Yo misma se lo conté y Mario también se lo contó. No era algo escondido”.

“Lo sabía mucha gente. Públicamente, salimos juntos, lo que pasa es que nunca hicimos un anuncio. No nos parecía que correspondiera. Lo queríamos manejar en una esfera bien personal. Y aunque ahora ya se sepa más públicamente, esperamos que siga siendo así. Por experiencia sé que es bueno cuidar los espacios más privados, mantener esas fronteras”, cerró la candidata presidencial.