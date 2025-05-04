Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 19 de febrero de 2026


Cristian Garin supera a Tomás Barrios y se queda con la final chilena en Mauthausen

Las raquetas nacionales protagonizaron un entretenido partido a tres sets, donde "Gago" supo remar desde atrás y remontar la ventaja inicial de Barrios para quedarse con el título en Austria. Es el primer título de Garin desde 2021.

Deportes

El Challenger de Mauthausen (Austria) tuvo una final inesperada porque planteó la lucha de dos tenistas chilenos por el título: Cristian Garin (214° ATP) y Tomás Barrios (128°).

Y tras un intenso partido que se extendió por dos horas y 31 minutos, el triunfo fue para Garin en tres sets con parciales de 3-6, 6-1 y 6-4.

Para el ariqueño, este es su primer título desde 2021, se llevó un pozo de 20.630 euros y subirá al puesto 169 en el ranking.

Los chilenos comenzaron el partido de forma muy pareja hasta el cuarto game, donde Barrios pudo romperle el servicio a Garin y quedar con una ventaja de 3 a 1. El oriundo de la Región del Ñuble sólo tuvo que administrar esa ventaja y cerrar el parcial a su favor por 6-3.

En el segundo set, Garin empezó quebrando el servicio de Barrios en el segundo game. Gago volvió a romper el servicio de su rival en el sexto juego y luego, con su servicio, ganó el segundo parcial por 6 -1.

En el tercer y definitivo set, los tenistas chilenos arriesgaron todo en cada juego. El que supo capitalizar fue Garin, quien quebró el servicio de Barrios en el quinto juego y eso fue suficiente para administrar el partido y ganar la final de Mauthausen por 3-6, 6-1 y 6-4.

