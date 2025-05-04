Cristian Garin supera a Tomás Barrios y se queda con la final chilena en Mauthausen

El Challenger de Mauthausen (Austria) tuvo una final inesperada porque planteó la lucha de dos tenistas chilenos por el título: Cristian Garin (214° ATP) y Tomás Barrios (128°).

Y tras un intenso partido que se extendió por dos horas y 31 minutos, el triunfo fue para Garin en tres sets con parciales de 3-6, 6-1 y 6-4.

Para el ariqueño, este es su primer título desde 2021, se llevó un pozo de 20.630 euros y subirá al puesto 169 en el ranking.

Los chilenos comenzaron el partido de forma muy pareja hasta el cuarto game, donde Barrios pudo romperle el servicio a Garin y quedar con una ventaja de 3 a 1. El oriundo de la Región del Ñuble sólo tuvo que administrar esa ventaja y cerrar el parcial a su favor por 6-3.

En el segundo set, Garin empezó quebrando el servicio de Barrios en el segundo game. Gago volvió a romper el servicio de su rival en el sexto juego y luego, con su servicio, ganó el segundo parcial por 6 -1.

En el tercer y definitivo set, los tenistas chilenos arriesgaron todo en cada juego. El que supo capitalizar fue Garin, quien quebró el servicio de Barrios en el quinto juego y eso fue suficiente para administrar el partido y ganar la final de Mauthausen por 3-6, 6-1 y 6-4.