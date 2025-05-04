Encuesta Criteria: Evelyn Matthei respira y recupera terreno en carrera presidencial

En una nueva semana de la carrera presidencial, Evelyn Matthei recuperó terreno tras semanas de caídas en las encuestas. Según la realizada por Agenda Criteria, la abanderada presidencial de Chile Vamos tuvo un aumento de tres puntos en comparación con la medición anterior, pasando de 25% a un 28%.

De esta manera, la candidata opositora no solo consolidó su ventaja con las figuras de la izquierda, sino que también aumentó su diferencia con los demás candidatos de la ultraderecha. Mientras José Antonio Kast (Republicanos) marcó un 18% de las preferencias en esta encuesta, Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) tuvo un 10%, ubicándose de momento en el tercer lugar.

Matthei logró mejorar sus estadísticas en las encuestas luego de que en abril tuviera una caída de hasta 6 puntos.

La tarea más ardúa la tiene el oficialismo, ya que por separados, ninguno de sus candidatos alcanzó los dos dígitos en esta medición. La principal abanderada de la izquierda es Carolina Tohá (Socialismo Demócratico), quién marcó un 8% de las preferencias, seguida por Jeannette Jara (PC) y Gonzalo Winter (FA), ambos con un 5%, además de la expresidenta Michelle Bachelet, quién pese a no ser candidata sigue marcando en las encuestas, también con un 5%.

A pesar del dominio ratificado de la derecha en las encuestas, desde la izquierda se abren a la esperanza de las primarias y del candidato que salga vencedor de estas, ya que sumando todos los porcentajes, crecería su porcentaje hasta un 23% como piso mínimo.