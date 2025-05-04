Fallece Pedro Hidalgo, exministro de Agricultura del gobierno de Salvador Allende

La Fundación Salvador Allende confirmó el fallecimiento Pedro Hidalgo, exministro de Agricultura durante el gobierno de la Unidad Popular.

A través de redes sociales, la fundación “con profundo pesar” comunicó “el fallecimiento de Pedro Hidalgo, ingeniero agrónomo y exministro de Agricultura de la Unidad Popular”.

Y destacaron que Hidalgo “participó activamente en la Reforma Agraria y dedicó su vida al servicio público y al desarrollo de nuestro país”

En su cuenta de X, el Presidente Gabriel Boric expresó el “respeto a su legado y un abrazo grande a la familia de don Pedro Hidalgo”. “Un hombre comprometido con una sociedad más justa que pagó con cárcel y exilio la dignidad de sus convicciones”, valoró el Mandatario.

Mis respetos a su legado y un abrazo grande a la familia de don Pedro Hidalgo. Un hombre comprometido con una sociedad más justa que pagó con cárcel y exilio la dignidad de sus convicciones. https://t.co/OqqIpwBaf0 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 4, 2025

Por su parte, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, mencionó que “hoy falleció en Talca Pedro Hidalgo Ramírez, ex ministro de Agricultura en el Gobierno del Presidente Salvador Allende”.

“Ocupó además otros importantes cargos como Director de Planificación de la Reforma Agraria, (CORA), con el que estuvo fuertemente comprometido, y Vicepresidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), resaltó.

El secretario de Estado envió un “saludo fraterno y consuelo a la familia y amigos de Pedro en este difícil momento de su partida. Honor y gloria compañero Pedro Hidalgo. Buen viaje”.