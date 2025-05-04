Ismael Serrano, cantautor español: "Elegir callarse también es una forma de posicionarse políticamente"

La relación entre el cantautor español Ismael Serrano y Chile es de larga data. Su primer show en territorio nacional, en 1997, fue el puntapié inicial de una estrecha amistad que no solo lo han llevado a tocar en varias ciudades del país, sino también en homenajes a figuras tan trascendentales para nuestra historia como Víctor Jara y Salvador Allende.

Un vínculo que se renueva cada cierto tiempo con importantes conciertos que, esta vez, lo tendrán en el Teatro Caupolicán con un repertorio que revestirá varios de los pasajes más importantes de su cancionero en formato sinfónico. Esto, en una gira que arrancó el 28 de marzo en Buenos Aires.

“Los conciertos están siendo muy emocionantes“, describió el español en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile. “Creo que los arreglos sinfónicos imprimen una épica que hace que los conciertos se conviertan en una celebración. No sé si del tiempo compartido o de lo que nos queda por vivir, pero es verdad que está siendo un desafío importante el embarcarnos una gira de estas características, que nos obliga además a trabajar con orquestas locales. Porque viajar con más de 40 músicos es inviable, e implica una gran labor de preproducción previa. Técnicamente es también un reto, pero nos está dando muchas satisfacciones“, confesó sobre la trastienda de estos shows.

“Vivimos en tiempos difíciles, un tanto oscuros, y este carácter que le da a la orquesta sinfónica pone un poquito más de luz en momentos así. Nos conecta de manera muy especial a los unos con los otros a través de la canción, que acaban teniendo casi también un carácter cinematográfico, de relato cinematográfico”, expresó Serrano sobre parte de las reflexiones que dotan de sentido a esta experiencia.

Sin embargo, tampoco fue un proceso libre de dificultades, considerando especialmente la gran cantidad de letras y melodías que sostienen sus 28 años de música. “Es difícil porque he sido prolífico en estas casi tres décadas de carrera y tengo muchos discos, y le tengo mucho cariño a muchas canciones. Además, soy un tipo muy vanidoso que le parece que todas las canciones son absolutamente necesarias y muy buenas”, confesó entre risas. “Por algo se grabaron. Y entonces, lo que he hecho es una selección equilibrada donde está casi toda mi discografía o casi toda mi trayectoria representada“.

“He tratado de buscar ese equilibrio entre canciones con las que me siento en deuda, que sé que el público va a querer que estén y que va a recibir muy bien, canciones que yo quería que estuvieran, que siento muy cerca, muy especialmente y que necesito cantar. Al recital hemos sumado nuevos temas que no están en este disco, que tiene 13 canciones. El concierto tenía que tener otra envergadura, otra consistencia. Así que hemos sumado nuevos arreglos, va a haber unas cuantas sorpresas y que siento que el público va a agradecer“, adelantó sobre la presentación que llegará a nuestra capital.

Un canto con razón

Además de su gran calidad musical e interpretativa, el trabajo de Serrano también ha destacado por las reflexiones sociales que imprime a través de sus letras. Algo que, para el músico, es propio de la cantauroría, aunque reconoce algunos cambios en torno a las libertades con que se expresan estas posturas dentro de la industria.

“Es saludable expresarse políticamente, participar en el debate político, y es saludable que todo el mundo lo haga. Ojalá no fuéramos tan sectarios en general. Eso de dejar de escuchar a alguien porque no coincides al 100% en todo lo que dice pues es una lástima, te pierdes muchas cosas. Y tratar de gustarle a todo el mundo es un empeño estéril. Es que no tengo por qué gustarle a todos. Es imposible y absurdo”, señaló.

“Hay que normalizar el hecho de expresarse políticamente siempre que se haga desde el respeto y respetando que haya gente que disienta. Hay que respetar que un artista se puede expresar políticamente. Pero sí es verdad que también hay un punto de señalamiento en ciertos sectores políticos donde se apunta muy claramente a los músicos, a los artistas que se significan políticamente, en un intento de disciplinarlos para que estén con la boca cerrada. Y las redes sociales, sobre todo X, son también bastante agresivas cada vez que uno se expresa políticamente”, añadió Serrano.

Una respuesta que, para el músico, tiene como principal objetivo “disciplinar, que te calles, modular el mensaje. Hay un empeño por modularlo y que ciertas cosas no se digan, o que ciertos artistas no se expresen. Yo siempre lo he hecho así, la tradición de los cantautores siempre ha sido esa y debieran verlo como algo normal”.

“De hecho, a mí me sorprende que haya incluso artistas que se autocensuren pensando que nunca les va a pasar a ellos, que mientras no se expresen políticamente todo les va a ir bien. Es un tanto ingenuo ese pensamiento, de una forma o de otra te puede llegar a tocar a ti la pérdida de derechos y de libertad. Y luego, elegir callarse, también es una forma de posicionarse políticamente“, afirmó.

Música en la era digital

Otra de las realidades que afectan directamente a los músicos es la profunda penetración de las redes sociales y las plataformas digitales en la industria. Algo que, para el cantautor, también ha distorsionado la forma en que consumimos el arte.

“Tiene un carácter performativo. Todas las redes sociales están condicionando nuestra relación con la música, nuestra relación con el mundo. Se tiende a encapsular el mensaje de tal manera que se pierda el matiz, lo cual, sobre todo desde el punto de vista político, dificulta cualquier tipo de conversación y debate porque polariza, reafirma nuestros prejuicios, nuestros sesgos de continuación. Y el algoritmo propicia también eso”, expresó Serrano.

“Nos recomienda cosas que tienen que ver con nuestros hábitos de escucha, con lo cual difícilmente podemos salir de ellos y descubrir cosas nuevas. Salir de tu pequeño nicho, de tu pequeña comunidad de gente con gustos afines es bastante difícil. Además, está comprobado que está generando un déficit de atención en todos nosotros, que para los que hacemos canciones, que se construyen en torno a un relato, es más difícil“, conectó especialmente con su oficio.

Al respecto, agregó que “competimos de forma muy desigual con otro tipo de géneros que lo que buscan es casi convertirse en un meme musical, simplificado, que en apenas 10 segundos atrape tu atención. Si miras la mayor parte de las visualizaciones que se realizan en TikTok y en Instagram de cualquier tipo de contenido audiovisual te das cuenta de que si el 5% llega hasta el final del vídeo, pues es muchísimo. Por lo general es menos del 5%. Y el 80%, como mucho, en 10 segundos, lo cual, para gente como yo, que tiene canciones de 7 minutos, de 5 minutos y más, no lo tienes fácil”.

“Es un algoritmo que te exige permanentemente que estés alimentando a la bestia, que estés todo el rato generando contenidos porque si no vas a ser menos visible. Es una tiranía en la cual es casi más importante la cantidad que la calidad, el volumen es casi más importante que el contenido de lo que estés subiendo. Todo eso está incidiendo en la forma en la que se están escribiendo canciones, pero también en nuestra relación con ellas, en cómo las escuchamos y cómo conectamos con ellas, en el nivel de si somos capaces de ir más allá de las primeras capas de una canción, si podemos hacer una lectura en profundidad o simplemente lo que hacemos es escuchar música casi de manera muy superficial”, concluyó el artista.