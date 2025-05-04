Israel llama a filas a decenas de miles de reservistas con vistas a ampliar su ofensiva contra Hamás

Una movilización a gran escala acaba de comenzar en Israel. Según los corresponsales militares de los medios de comunicación israelíes, el ejército ha empezado a enviar órdenes de movilización a los reservistas, planeando llamar a filas a decenas de miles para preparar una ampliación de su ofensiva en un momento en que las negociaciones para una tregua y la liberación de los rehenes están en punto muerto.

La gran mayoría de estos reservistas serán destinados a la frontera con Líbano y también a Cisjordania, con el fin de reforzar a los soldados del contingente desplegado en Gaza y aumentar considerablemente la intensidad de la ofensiva llevada a cabo por Israel en el enclave palestino desde el 18 de marzo. Familiares de los periodistas de la agencia francesa AFP ya han recibido sus órdenes de movilización “Tsav 8”.

La información sobre la llamada a filas de los reservistas se publicó después de que el brazo armado de Hamás difundiera un video en el que aparece un hombre tumbado, con la cabeza y el brazo izquierdo cubiertos de vendas con manchas marrones. Hablando en hebreo, se presentaba como el “prisionero número 24”, pero fue identificado como Maxim Herkin, un rehén israelí-ruso que cumplirá 37 años a finales de mayo. Su familia emitió un comunicado en el que pedía a los medios de comunicación que no difundieran el video.

Está previsto que el gabinete de seguridad israelí se reúna este domingo para aprobar los planes de esta nueva incursión terrestre israelí en la Franja de Gaza. Cabe señalar que en los últimos meses el ejército israelí ha tenido dificultades para movilizar a los reservistas, con algunas unidades que han perdido más de la mitad de sus efectivos y una oleada de cartas abiertas de reservistas pidiendo el fin de la guerra, considerada demasiado política.

Benjamin Netanyahu bajo presión

Bajo la presión de sus partidarios de extrema derecha, sin los cuales perdería su mayoría, Benjamin Netanyahu hace cada vez más declaraciones belicistas. El sábado por la noche, arremetió contra Catar, el emirato que está trabajando con Egipto para mediar en una tregua con Hamás y un acuerdo para liberar a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, instándole a “poner fin a su doble juego y doble discurso”. “Israel ganará esta guerra legítima con medios legítimos”, añadió, dando a entender el fin de toda negociación.

Catar “rechaza firmemente las declaraciones incendiarias” de Benjamin Netanyahu “que son contrarias a las normas más elementales de responsabilidad política y moral”, declaró el portavoz del Ministerio catarí de Asuntos Exteriores, Majed al-Ansari, en X.

Desde que Israel puso fin el 18 de marzo a una tregua de dos meses en la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023, Benjamin Netanyahu insiste en que el aumento de la presión militar es la única forma de obligar al movimiento islamista palestino a devolver a los rehenes. Desde entonces, los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza son cotidianos y el ejército ha recuperado el control de amplias franjas del territorio que había evacuado. Por el contrario, “cualquier intensificación de los combates pondrá a los rehenes […] en peligro inmediato”, advirtió el Hostage Families Forum, organización israelí de familiares de los cautivos.

Tras mejorar durante la tregua, la situación humanitaria de unos 2,4 millones de palestinos vuelve a ser catastrófica. Antes del amanecer, 11 palestinos, entre ellos tres niños de corta edad, murieron en un ataque israelí contra el campo de refugiados de Jan Yunes, en el sur de la Franja de Gaza, según los servicios de emergencia. El ejército lo confirmó, afirmando que su objetivo era “un terrorista de Hamás”.

Misil enviado desde Yemen impacta cerca del aeropuerto internacional

Mientras tanto, un misil disparado desde Yemen impactó cerca del aeropuerto internacional Ben Gurión, en la región de Tel Aviv, confirmó la policía israelí.

“Pueden ver la zona justo detrás de nosotros: allí se ha formado un cráter de varias decenas de metros de ancho y también de varias decenas de metros de profundidad”, dijo el jefe de la policía de la región central de Israel, Yair Hezroni, en un video con la torre de control del aeropuerto al fondo. La caída del proyectil interrumpió brevemente los despegues y aterrizajes de aviones, pero el aeropuerto ya funciona normalmente, indicó la autoridad del aeropuerto.