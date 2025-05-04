Presidente de la CUT por discusión de sueldo mínimo: "Chile no tiene política salarial"

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, abordó el acuerdo firmado con el Gobierno por el aumento del sueldo mínimo de $510.000 a $529.000, que deberá ser discutido en el Congreso.

En conversación con Estado Nacional de TVN, Acuña dijo que el objetivo detrás de la discusión es ir “planteando una política salarial”. “En Chile se ha ido conversando en torno al salario, pero cada vez con cada gobierno ha sido distinto”, explicó sus razones el dirigente gremial.

El líder de la CUT afirmó que “si nosotros miramos esta negociación como una negociación única, podríamos decir que no es la mejor negociación que hemos tenido con el gobierno. Ahora, si lo planteamos en el periodo completo del gobierno del Presidente Boric es una negociación que ha superado con creces las expectativas”.

“En promedio, en este periodo, el salario va a subir $189.000, más de lo que subió en el gobierno anterior y en el gobierno también anterior. Si juntamos los últimos dos gobiernos, el salario subió un promedio de $130.000”, precisó.

En cuanto al posible impacto del alza del sueldo mínimo, Acuña recalcó que ellos “quieren conversar, y por eso planteamos el tema de una política, porque Chile no tiene una política salarial y eso es lo que nos hace falta”.