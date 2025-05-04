Oposición resalta unidad en AC contra Durán y confianza en “convencer a quienes tienen dudas”

Un escenario complejo afrontará esta semana el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán. Las bancadas de oposición se unieron para presentar entre este lunes y martes una acusación constitucional (AC) en su contra, ante la búsqueda de responsabilidades políticas tras la tragedia en el Estadio Monumental.

A diferencia de libelos acusatorios anteriores, la derecha está vez logró cohesionarse en desmedro de Durán. El texto tendrá como apoyo inicial a las bancadas de la UDI, quienes serán los encargados de presentarlo, además de Renovación Nacional, Partido Republicano, Partido Nacional Libertario y Partido Social Cristiano. El objetivo es evitar un nuevo fracaso, como la última AC fracasada contra la exministra de Defensa, Maya Fernández.

El diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, recalcó justamente cómo la oposición se alineó en torno a este texto acusatorio. “Hemos elaborado un buen texto, sólido, con argumentos jurídicos, con fundamentos de derecho”, destacó el parlamentario, insistiendo en que “la derecha está unida” en torno a este libelo.

Sobre los eventuales apoyos de otros sectores políticos, el diputado de la UDI afirmó que esperan “convencer a aquellos que aún tienen dudas más allá de nuestras bancadas parlamentarias”. “El Partido Demócratas también está disponible para apoyar esta acusación, y esperamos convencer algunos votos en la Democracia Cristiana y en sectores independientes con nuestra sólida acusación que hemos elaborado”, manifestó confiado Leal.

En esa línea, podría ser clave contar con los apoyos de los diputados de Demócratas, quiénes se han abierto a la posibilidad de respaldar el libelo ante la molestia que ha generado en la colectividad la actitud de Durán tras lo acontecido en el Monumental. También, algunas voces dentro de la DC han evaluado sumar su apoyo. Para la oposición, cada voto suma para lograr los 2/3 necesarios para que prospere la acusación.

No obstante, la jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez, puso paños fríos y aclaró que ellos no han levantado la acusación sino que están disponibles para revisar los argumentos presentados. Sin embargo, coincide en que “aquí hay un tema más de fondo que tiene que ver con la falta de responsabilidad”.

“Del cumplimiento no solo de la Constitución sino que también de las leyes, de activar cierto tipo de protocolos y de esa responsabilidad política que pocos conocen. Y desde ahí, nosotros creemos que puede haber argumentos y algún piso”, adelantó Pérez sobre la posibilidad de respaldar el texto.

A pesar de la unidad que ha evidenciado la derecha en este caso, el delegado presidencial se ha mostrado tranquilo y confiado ante la acusación en su contra. Si bien mostró su respeto por “las facultades y atribuciones de otros poderes del Estado”, indicó que “nos parece que no hay ningún fundamento para una acusación constitucional”.

Palabras que tuvieron directa respuesta del diputado Andrés Celis (RN), quien consultado por nuestro medio apuntó que: “Cuesta creer que el delegado Durán, frente a esta inminente acusación constitucional, señale que ésta no tendría ningún fundamento jurídico”.

“Quiero recordarle al delegado Durán que quienes sí tenemos el deber y la obligación de fiscalizar somos los parlamentarios. Y no sacamos conclusiones a la ligera, ni menos cuando hay dos fallecidos. Las conclusiones las hacemos fundamentados en antecedentes concretos”, agregó Celis.

Como presidente de la Comisión de Deportes de la Cámara Baja, el ex militante de Renovación Nacional cuestionó la reciente exposición de Durán en la instancia. “Fue más una defensa de su cargo, más que una autocrítica real. Decir que actuó conforme a la ley no resuelve nada, cuando, reitero, hubo dos personas fallecidas y una cadena de errores evidentes en la coordinación de seguridad que le corresponde a él”, señaló.