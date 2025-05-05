AC contra Durán: ministro Elizalde llama al Congreso a “legislar” y no distraerse en acusaciones "inconducentes"

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, salió al paso nuevamente por la acusación constitucional en su contra. Esto, tras el anuncio de la oposición de presentar un libelo apuntándolo como responsable político de la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental el pasado jueves 10 de abril, que terminó con dos menores de edad fallecidos luego de una avalancha.

El texto acusatorio que tiene a la UDI, Chile Vamos, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano como firmantes, será ingresado este lunes y se espera que se sorteen las comisiones encargadas de revisarlo.

Al respecto, cómo ha sido costumbre en los últimos días, Gonzalo Durán durante esta mañana se mostró con tranquilidad y confianza en que dicha acusación no avanzará. Incluso, defendió su rol en el cargo y afirmó tajantemente que no ha actuado en contra de la ley y la Constitución.

Reiterando su respeto “por las instituciones y facultades de los poderes del Estado”, Durán recalcó que “creemos que no tiene ningún fundamento jurídico”. “No solo no hemos no hemos cometido infracción legal alguna, sino al revés, hemos sido activos y proactivos respecto de todo lo relativo a la seguridad de los partidos de fútbol, de los eventos masivos y de las tareas que nos corresponde desarrollar“, agregó el delegado.

Quién se sumó a la defensa de Gonzalo Durán fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quién apuntó que la acusación constitucional es “infundada” e “inconducente”. “En este caso se refiere a una infracción a la Constitución y no habría ningún fundamento para hacerlo conforme lo establece el texto constitucional”, sostuvo Elizalde.

Además, el secretario de Estado no dejó pasar la oportunidad para cuestionar el uso que le ha dado la oposición a esta herramienta constitucional durante el último tiempo. “Ya son muchas las acusaciones que se han presentado, todos sabemos lo que pasa con ellas”, señaló el ministro.

“El sistema político se distrae, el Congreso y particularmente la Cámara de Diputados deja de legislar y todos abocan a la acusación (…). Que se esfuercen en legislar y no distraerse en acusaciones constitucionales que son inconducentes. Más aún cuando existe una investigación de carácter penal que está en desarrollo y también investigaciones de carácter administrativo”, agregó.

Las posturas desde los sectores parlamentarios han sido marcadas. El diputado del Frente Amplio, Andrés Giordano, y miembro de la Comisión de Deportes, aseveró que “pretender responsabilizar exclusivamente al delegado presidencial es no entender la magnitud del problema“.

“Él ya rindió cuentas en la Comisión de Deportes, en la Comisión de Seguridad y ha explicado su actuar conforme a la legislación vigente. Esta acusación constitucional que no solo es improcedente, sino también inútil frente a una crisis que es estructural“, manifestó el parlamentario oficialista.

Por su parte, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, llamó a que el Gobierno tome acciones sin esperar el libelo: “Por qué estar esperando una acusación constitucional, empezar a contar los votos. Por qué llevar a un plano de equilibrios en el Parlamento, cuando aquí tenemos que ser capaces de fidelizar con lo que pide la comunidad”

A pesar de ello, en la oposición se han mostrado confiados en que se logrará avanzar con la acusación. “Nosotros creemos que están los votos para avanzar en la destitución del delegado Durán”, afirmó el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.

“Porque estamos convencidos de que el delegado Durán no cumplió su rol en la forma legal y constitucional respecto de la labor mínima en materia de seguridad que la ley le encomienda. Están los argumentos y esperamos que estén los votos”, complementó Coloma.