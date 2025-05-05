Bono Invierno 2025: ¿cuándo inicia el pago y quiénes lo reciben?

Este mes se inicia el pago del Bono Invierno 2025, beneficio estatal que se entrega por única vez a personas de 65 años o más que cumplan con los requisitos.

El principal objetivo de la bonificación es entregar un aporte económico para aquellos adultos mayores que reciben pensiones bajas, con el fin de que puedan enfrentar de mejor manera los gastos que surgen en esta época invernal.

El beneficio se entrega junto a la pensión correspondiente al mes de mayo y de manera automática, por lo que no se tiene que postular. El monto del Bono Invierto 2025 será de $81.257, el cual es adicional a la pensión.

¿A quién está dirigido el Bono Invierno 2025?

Este beneficio se entrega a las personas pensionadas que tengan 65 años cumplidos al 1 de mayo de 2025 y cuyo monto de pensión sea inferior o igual a $222.475, que estén en los grupos siguientes:

a) Personas pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS); del Instituto de Seguridad Laboral (ISL); de Dipreca, de Capredena y de las mutualidades de empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

b) Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional.

c) Personas pensionadas de AFP y compañías de seguros siempre que, adicionalmente, se encuentren percibiendo una Pensión Garantizada Universal o un Aporte Previsional Solidario de Vejez, y cuyas pensiones -sin considerar esa PGU o ese Aporte- sean de un monto inferior o igual a $222.475. También se beneficiarán las personas pensionadas del Sistema de AFP que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con Garantía Estatal.

d) Personas beneficiarias de pensiones de leyes especiales: Ley N° 19.123 (Rettig), artículo 1° de la Ley N° 19.992 (Valech), artículo séptimo transitorio de la Ley N° 20.405 (pensión para la cónyuge sobreviviente de los beneficiarios de la pensión establecida en el artículo 1° de la Ley N° 19.992), y Ley N° 19.234 (exonerados políticos), siempre que cumplan los demás requisitos legales.

Importante: mo se considera el monto de la PGU para establecer el límite de $222.475. Es decir, para las personas que reciban la PGU como complemento a su pensión contributiva, solo se considera el monto de dicha pensión contributiva sin sumar la PGU.

¿Dónde se puede consultar si me corresponde el Bono Invierno 2025?

Es importante destacar que este Bono se paga automáticamente a las personas beneficiarias, sin necesidad de postulaciones. Para más información las personas pueden informarse en www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl, llamar al Call Center 600 440 0040, o contactarse con el IPS ChileAtiende través de las redes sociales ChileAtiende en X, Facebook e Instagram.