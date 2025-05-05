CEI retoma indagatoria por casa Allende: están invitados Carlos Durán, Miguel Crispi y la exsenadora

Este lunes se reanudará el trabajo de la Comisión Especial Investigadora (CEI) que indaga la fallida compraventa de la que fuera la casa del expresidente Salvador Allende. La sesión está programada a las 12:30 horas y contará con la participación de diversos actores clave en la operación.

La comisión, mandatada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, continúa revisando antecedentes relacionados con los presuntos errores administrativos y las decisiones que rodearon el frustrado traspaso del inmueble, cuya compra se atribuye al interés personal del Presidente Gabriel Boric y de la familia Allende, según han sostenido algunos parlamentarios.

Entre los citados a declarar se encuentra el jefe de gabinete de la Presidencia, Carlos Durán, y la exjefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, Macarena Diez. También fueron invitados el exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (FA), y la exsenadora Isabel Allende (PS).

El presidente de la CEI, el diputado Andrés Longton (RN), criticó duramente el proceso asegurando que: “Fue una operación mal ejecutada pero orquestada, para que, desde la misma presidencia se buscara por todos los medios llevar a cabo esta compra para satisfacer los íntimos deseos del Presidente y de la familia Allende que iba a recibir una cuantiosa suma de dinero ilegalmente”.

Longton agregó que espera que las declaraciones de quienes participaron directamente en la toma de decisiones, como los tasadores y exautoridades, ayuden a esclarecer el nivel de advertencias y posibles presiones ejercidas: “Lo que puedan decir los tasadores y quienes estuvieron en el corazón de la toma de decisiones como el jefe de gabinete y la exjefa jurídica de Bienes Nacionales es relevante”.

El diputado Gustavo Benavente (UDI), también integrante de la CEI, manifestó sus dudas sobre la disposición de los convocados a asistir. “Hay varios que tratan, en lo posible, de no ir”, afirmó.

En particular, fue crítico con la exsenadora Isabel Allende: “Lo que espero es que pida perdón, puesto que hemos ido conociendo antecedentes de que ella trató de sacar el máximo provecho de esta situación”.

Benavente fue más allá y señaló que “ojalá que la señora Allende asista para que reconozca que en realidad ella sí estaba al tanto de todo y que intentó sacar el máximo beneficio económico posible”.

La sesión también contará con la participación de peritos y profesionales del área de tasación, cuyas versiones buscan establecer si existieron irregularidades o presiones en la valorización del inmueble.