Conservadores y socialdemócratas alemanes firmaron su contrato de gobierno

El líder conservador de 69 años, Friedrich Merz, será proclamado este martes como nuevo canciller de Alemania, tras la victoria de su coalición en las elecciones generales del pasado 23 de febrero. Merz tomará el relevo de Olaf Scholz, dirigente del partido socialdemócrata (SPD), que obtuvo su peor resultado histórico en los últimos comicios.

En las horas previas de la proclamación, tuvo lugar la firma del contrato de coalición de gobierno. Dicho documento, titulado “Responsabilidad para Alemania” fue suscrito por el propio Merz, presidente del partido democristiano, CDU; por Markus Söder, presidente del partido bávaro CSU, aliado de la CDU; y por los líderes del SPD, Lars Klingbeil y Saskia Esken.

La hoja de ruta para los próximos cuatro años fue discutida durante varias semanas y fija las prioridades del nuevo ejecutivo, confrontado a varios desafíos: relanzar una economía en recesión, frenar el ascenso del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD) y apoyar el refuerzo de la defensa europea.

Este lunes, Merz afirmó que “está decidido a hacer avanzar a Alemania con reformas e inversiones” y también prometió “un Gobierno cuya voz se oiga en Europa y en el mundo”.

El nuevo ejecutivo además llega con el compromiso de frenar la inmigracion irregular y disminuir el número de refugiados, pero al mismo tiempo, se propone detener el avance del partido anti migracion, AfD.

Solo el viernes pasado, los servicios alemanes de inteligencia interior clasificaron a la AfD como un movimiento “extremista de derecha”, lo que permite que la Oficina Federal de Protección de la Constitución tenga más herramientas para seguir investigando al partido.

En respuesta, la AfD acusó una persecución política en su contra, mientras que desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la medida de la agencia de inteligencia alemana de “tiranía disfrazada”.