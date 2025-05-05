"Este es un acuerdo que no podemos apoyar": derecha se distancia de Comisión para la Paz y el Entendimiento

La mañana de este martes y en un acto formal, el Presidente Gabriel Boric recibirá el documento con el detalle de las propuestas derivadas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, buscando dar un cauce final a la disputa territorial que se vive en las regiones de La Araucanía, el Biobío, Los Lagos y Los Ríos.

La instancia, conformada por ocho comisionados del mundo mapuche, agrícola y político, culmina así un año y 10 meses de trabajo desde que fuera mandatada presidencialmente en junio del 2023. Además, teniendo a su pesar, el antecedente del fracaso de una serie de procesos anteriores.

Pese a que el objetivo de la comisión era ser la instancia que delinee una hoja de ruta hacia la resolución del conflicto, no fue aprobada con la unanimidad de sus miembros (7 a 1). Por ello, en la derecha no ven con buenos ojos el documento, considerando también trascendidos y/o filtraciones de los consensos dentro de la instancia como la falta explícita de una condena contra el terrorismo y lo relativo a la continuidad en el proceso de compras de tierras.

Quién fuera el único disidente, Sebastián Naveillán, comisionado y presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, se refirió en Radio Cooperativa sobre la ambigüedad de los consensos y de la cuota de “octubrismo” que estaría presente. Lo que fue refutado por el también comisionado y exministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, en Tele13 Radio. “Esto de octubrista no tiene nada”, defendió.

Desde la UDI, su presidente y diputado Guillermo Ramírez, sostuvo que para el sector una “condición mínima” es que el acuerdo garantice el fin del conflicto. “Es decir, se limita la cantidad de tierras, se limita la cantidad de recursos, se define claramente quiénes van a tener beneficios, qué comunidades mapuches van a tener beneficios y cuáles no. Y se le pone un plazo en el tiempo a partir del cual el conflicto se entiende por cerrado y las compensaciones se entienden por suficiente”, declaró.

En esa línea, lamentó que “el acuerdo no implica un cierre definitivo de este conflicto y puede mantenerlo en el tiempo abierto, si es que en el plazo de seis meses la cantidad de tierras que se ofrece no alcanza para cubrir las demandas de las comunidades mapuches y, por lo tanto, este es un acuerdo que en principio no podemos apoyar“.

Sin embargo, el diputado también abrió espacio a que este acuerdo pueda ser mejorado en el Congreso, una vez sea ingresado previa revisión del Ejecutivo.

Desde el Partido Republicano, con un tono de mayor desconfianza, afirmaron que ninguna instancia de diálogo ha generado una desescalada en la violencia de la Macrozona Sur. El líder y presidenciable de la tienda, José Antonio Kast, sostuvo que “se han celebrado cerca de 25 acuerdos, incluso desde antes de la Ley Indígena y ninguno de ellos ha traído la paz. Muchos de ellos siguen sin cumplimiento. Hay convenios menores donde se han comprometido recursos del Estado que no se han cumplido”.

“Y no aborda, y claro es entendible porque no es facultad de la comisión, el tema del terrorismo, pero sí deberían haber partido con una prevención que si no se termina el terrorismo, si no se termina la intimidación a agricultores, no hay paz posible“, señaló.

Desde el Gobierno llamaron a no anticipar cuestionamientos sin conocer el detalle del documento. La vocera subrogante de Gobierno, Aisén Etcheverry, señaló que dicha actitud sería injusta con el trabajo de los comisionados.

“Cualquier crítica o comentario tiene que fundarse en lo que el documento dice y adelantar críticas nos parece injusto con el trabajo que realizó la comisión. Aquí, estamos hablando de personas que le dedicaron días, semanas, meses de trabajo voluntario y gratuito trabajando por Chile para construir un acuerdo que nos permita avanzar en un tema que es histórico y que tiene una relevancia absoluta”, relevó.