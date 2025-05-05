Exigen renuncia de rector del INBA por dichos en contra de alumnos con TEA

La concejala de Santiago, Dafne Concha (PC), exigió al alcalde Mario Desbordes la renuncia del rector interino Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, tras sus dichos despectivos sobre los estudiantes del establecimiento con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En un video difundido en redes sociales por la propia concejala, Saavedra afirmó que el INBA “parece colegio diferencial, más del 60% son hueones con TEA, o sea, no tienes ninguna posibilidad de volver a tener excelencia académica en el corto plazo, ninguna”.

Luego de conocerse este mensaje, Concha expresó que “sería impresentable que el alcalde Mario Desbordes no le solicitara la renuncia”.

“Esta grabación es de toda gravedad, y alguien con este tipo de opiniones respecto a su estudiantado no puede estar a la cabeza de un proyecto educativo, de un establecimiento educacional de Santiago, ni de ninguna comuna del país”, añadió.

Por su parte, Desbordes respondió que: “El uso de garabatos y ese tipo de cosas en una conversación privada es normal, sólo me preocupa su discurso peyorativo respecto de los menores con TEA“.

En esa línea, el jefe comunal destacó que “los alumnos que están en el espectro autista pueden ser estupendos alumnos, brillantes alumnos. Por lo tanto, no creo que eso afecte a la excelencia”.

“Quiero conversarlo con él, pero desde mi mirada, como sostenedor, no está en discusión que siga siendo el rector interino mientras la rectora (María Alejandra Benavides) está suspendida”, enfatizó el alcalde de Santiago.